Закон «Про медіа»: нацрада затвердила перші підзаконні акти

31 березня набув чинності Закон «Про медіа», проти якого виступили західні та українські журналісти, а також ОБСЄ

Медіарегулятор ухвалив порядки подання заяв щодо реєстрації та ліцензування у сфері медіа, положення про ліцензування під час воєнного стану тощо

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення України на своєму засіданні 18 травня затвердила 11 підзаконних актів у межах впровадження норм Закону «Про медіа». Про це повідомили на сайті державного регулятора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тепер нацрада розпочне ліцензування і реєстрацію суб’єктів у сфері медіа, а також інші процедури, передбачені Законом.

Затверджені нормативно-правові акти стосуються питань, що першочергово виникатимуть у суб’єктів медіагалузі, – особливостей ліцензування і реєстрації суб’єктів у сфері медіа та іноземних лінійних медіа, розрахунку ліцензійного збору та плати за внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа, процедури застосування заходів реагування за грубі порушення в період дії воєнного стану, подання відомостей про структуру власності тощо.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Серед ухвалених документів такі:

Положення про особливості ліцензування та реєстрації у сфері медіа в період дії воєнного чи надзвичайного стану;

Порядок подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяв щодо ліцензування суб’єктів у сфері медіа;

Методика розрахунку ліцензійного збору та плати за внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа;

Порядок подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяв щодо реєстрації суб’єктів у сфері медіа;

Порядок подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяви щодо реєстрації іноземних лінійних медіа;

Положення про особливості процедури застосування до суб’єктів у сфері медіа в період дії воєнного чи надзвичайного стану заходів реагування за грубі порушення вимог законодавства;

Форми відомостей про структуру власності;

Порядок замовлення розрахунків щодо можливості та умов користування радіочастотним спектром для потреб мовлення, у тому числі для потреб тимчасового мовлення, з метою створення каналів мовлення та/або ефірних багатоканальних електронних комунікаційних мереж;

Порядок ведення Реєстру суб’єктів у сфері медіа;

Види форматів лінійних аудіовізуальних медіа;

Порядок проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень.

Усі затверджені нормативно-правові акти будуть розміщені на сайті Національної ради в розділі Нормативно-правові акти Національної ради. Одразу після їх оприлюднення суб’єкти у сфері медіа можуть звертатися до медіарегулятора із заявами про реєстрацію, наголосив перший заступник голови Національної ради Валентин Коваль.

Члени Нацради не розглянули три проєкти нормативно-правових актів, оскільки вони потребують подальшого обговорення зі всіма учасниками процесу імплементації положень закону:

Порядок здійснення офіційного моніторингу та проведення перевірок суб’єктів у сфері медіа;

Перелік подій значного суспільного інтересу;

Порядок видачі та анулювання дозволів на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення.

Також Національна рада погодила без зауважень низку проєктів актів Кабінету Міністрів України, серед яких проєкт постанови, розроблений для приведення постанов Уряду у відповідність до Закону України «Про медіа».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 13 грудня Верховна Рада прийняла скандальний Закон «Про медіа» (№2693-Д).

Раніше НСЖУ виступала за відкритий діалог з авторами та розробниками проєкту медійної реформи, проте побажання журналістів не врахували та змін не внесли: «95% ЗМІ – проти»: голова спілки журналістів висловив головну претензію до Закону «Про медіа».

До слова, голова спілки журналістів назвав недоліки Закону «Про медіа».