Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Закон «Про медіа»: нацрада затвердила перші підзаконні акти

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Закон «Про медіа»: нацрада затвердила перші підзаконні акти
31 березня набув чинності Закон «Про медіа», проти якого виступили західні та українські журналісти, а також ОБСЄ
фото з відкритих джерел

Медіарегулятор ухвалив порядки подання заяв щодо реєстрації та ліцензування у сфері медіа, положення про ліцензування під час воєнного стану тощо

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення України на своєму засіданні 18 травня затвердила 11 підзаконних актів у межах впровадження норм Закону «Про медіа». Про це повідомили на сайті державного регулятора.

Тепер нацрада розпочне ліцензування і реєстрацію суб’єктів у сфері медіа, а також інші процедури, передбачені Законом.

Затверджені нормативно-правові акти стосуються питань, що першочергово виникатимуть у суб’єктів медіагалузі, – особливостей ліцензування і реєстрації суб’єктів у сфері медіа та іноземних лінійних медіа, розрахунку ліцензійного збору та плати за внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа, процедури застосування заходів реагування за грубі порушення в період дії воєнного стану, подання відомостей про структуру власності тощо.

Серед ухвалених документів такі:

  • Положення про особливості ліцензування та реєстрації у сфері медіа в період дії воєнного чи надзвичайного стану;
  • Порядок подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяв щодо ліцензування суб’єктів у сфері медіа;
  • Методика розрахунку ліцензійного збору та плати за внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа;
  • Порядок подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяв щодо реєстрації суб’єктів у сфері медіа;
  • Порядок подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяви щодо реєстрації іноземних лінійних медіа;
  • Положення про особливості процедури застосування до суб’єктів у сфері медіа в період дії воєнного чи надзвичайного стану заходів реагування за грубі порушення вимог законодавства;
  • Форми відомостей про структуру власності;
  • Порядок замовлення розрахунків щодо можливості та умов користування радіочастотним спектром для потреб мовлення, у тому числі для потреб тимчасового мовлення, з метою створення каналів мовлення та/або ефірних багатоканальних електронних комунікаційних мереж;
  • Порядок ведення Реєстру суб’єктів у сфері медіа;
  • Види форматів лінійних аудіовізуальних медіа;
  • Порядок проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень.

Усі затверджені нормативно-правові акти будуть розміщені на сайті Національної ради в розділі Нормативно-правові акти Національної ради. Одразу після їх оприлюднення суб’єкти у сфері медіа можуть звертатися до медіарегулятора із заявами про реєстрацію, наголосив перший заступник голови Національної ради Валентин Коваль.

Члени Нацради не розглянули три проєкти нормативно-правових актів, оскільки вони потребують подальшого обговорення зі всіма учасниками процесу імплементації положень закону:

  • Порядок здійснення офіційного моніторингу та проведення перевірок суб’єктів у сфері медіа;
  • Перелік подій значного суспільного інтересу;
  • Порядок видачі та анулювання дозволів на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення.

Також Національна рада погодила без зауважень низку проєктів актів Кабінету Міністрів України, серед яких проєкт постанови, розроблений для приведення постанов Уряду у відповідність до Закону України «Про медіа».

Нагадаємо, 13 грудня Верховна Рада прийняла скандальний Закон «Про медіа» (№2693-Д).

Раніше НСЖУ виступала за відкритий діалог з авторами та розробниками проєкту медійної реформи, проте побажання журналістів не врахували та змін не внесли: «95% ЗМІ – проти»: голова спілки журналістів висловив головну претензію до Закону «Про медіа».

До слова, голова спілки журналістів назвав недоліки Закону «Про медіа».

Читайте також: Нацрада має право закривати ЗМІ без рішення суду: закон вступив в силу
Теги: телебачення закон ЗМІ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогульники були у всіх скликаннях парламенту та місцевих рад
Прогульники і «ухилянти» Верховної Ради під час війни
17 травня, 13:52
Украина никак не может отойти от статуса только аграрной страны
Время возможностей, время рисков: Украина должна развивать технологический потенциал
25 квiтня, 12:07
Безмитне ввезення авто українцями було скасовано з 1 липня 2022 року
Нардепи хочуть повернути нульове розмитнення авто: кого це торкнеться
29 квiтня, 09:54
Виплати військовим: Стефанчук розповів про проблеми фінансування
Виплати військовим: Стефанчук розповів про проблеми фінансування
21 квiтня, 15:51
Зеленський у зверненні підбив підсумки тижня, що минає
Готуємо кілька важливих міжнародних подій – Зеленський
23 квiтня, 21:33
Путін готувався до короткої війни в Україні
Хто підштовхнув Путіна до війни та яка роль Медведчука: нове розслідування
25 квiтня, 17:17
Співробітників не пускають у будівлю на їхні робочі місця, пояснюючи це таємницею слідства
Правоохоронці прийшли з обшуками до редакції «Думської» (відео)
10 травня, 11:59
Позиція України в рейтингу підвищилася на 27 сходинок
Україна піднялася в рейтингу свободи преси
3 травня, 11:53
Володимир Путін та Сиріл Рамафоса
Посол США зробив заяву про звинувачення ПАР у співпраці з Росією в озброєнні
13 травня, 07:41

Події в Україні

Україна повернула додому депортовану в Росію 14-річну дівчинку
Україна повернула додому депортовану в Росію 14-річну дівчинку
Знищив українську «Мрію»: СБУ повідомила про підозру російському генералу
Знищив українську «Мрію»: СБУ повідомила про підозру російському генералу
ЗСУ повідомили за скільки часу українські пілоти можуть опанувати літаки F-16
ЗСУ повідомили за скільки часу українські пілоти можуть опанувати літаки F-16
Сирський показав відео бою на Бахмутському напрямку (відео)
Сирський показав відео бою на Бахмутському напрямку (відео)
Закон «Про медіа»: нацрада затвердила перші підзаконні акти
Закон «Про медіа»: нацрада затвердила перші підзаконні акти
Околиці усіяні тілами росіян: воїн розповів про ситуацію у Бахмуті
Околиці усіяні тілами росіян: воїн розповів про ситуацію у Бахмуті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Не лише «Кинджали»: ЗСУ збили російський літак за допомогою Patriot
27K
Кислиця на Радбезі ООН запропонував Путіну два виходи з нинішньої ситуації
22K
Розвідка повідомила, чим хворіє Лукашенко і чи причетний Путін
17K
Пентагон офіційно підтвердив пошкодження Patriot: у якому стані система
11K
Влада повідомила подробиці нічної атаки на Київ
8484
Масована атака на Україну і нові санкції проти РФ: головне за ніч

Новини

Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
Вчора, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту