Офіційно: українську мову внесено в систему перекладів Єврокомісії eTranslation
Відтепер офіційно доступний переклад законодавчих актів ЄС з англійської на українську в eTranslation
Українську мову офіційно інтегровано в eTranslation, систему перекладу Європейської Комісії. Про це повідомили в Мінцифри.
«Тепер ми можемо перекладати законодавчі акти ЄС з англійської на українську. Це допоможе швидше їх аналізувати та імплементувати. І навпаки – українське законодавство тепер може бути перекладене мовами країн ЄС», – йдеться у повідомленні.
eTranslation є безплатним онлайн-інструмент для перекладу текстів і офіційних документів 24 мовами країн-членів ЄС.
«Для України це важливий стратегічний крок, який сприятиме переговорам щодо членства в Євросоюзі. Всі офіційні мови ЄС уже в eTranslation, тепер й українська серед них», – зазначили Мінцифри.
Нагадаємо, що все це стало можливим у межах участі в програмі ЄС «Цифрова Європа», до якої Україна долучилася у 2022 році, та завдяки спільній роботі Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції з DG Translate та DG Connect.
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