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Офіційно: українську мову внесено в систему перекладів Єврокомісії eTranslation

Наталія Порощук
glavcom.ua
Офіційно: українську мову внесено в систему перекладів Єврокомісії eTranslation
eTranslation є безплатним онлайн-інструмент для перекладу текстів і офіційних документів
фото з відкритих джерел

Відтепер офіційно доступний переклад законодавчих актів ЄС з англійської на українську в eTranslation

Українську мову офіційно інтегровано в eTranslation, систему перекладу Європейської Комісії. Про це повідомили в Мінцифри.

«Тепер ми можемо перекладати законодавчі акти ЄС з англійської на українську. Це допоможе швидше їх аналізувати та імплементувати. І навпаки – українське законодавство тепер може бути перекладене мовами країн ЄС», – йдеться у повідомленні.

eTranslation – це сервіс нейронного машинного перекладу, який надає Європейська комісія. Офіційний запуск відбувся 15 листопада 2017 року. Сервісом можуть безкоштовно користуватися інституції ЄС, державні установи, університети, позаштатні перекладачі ЄС, МСП, європейські неурядові організації та проєкти, що фінансуються програмою «Цифрова Європа».

eTranslation є безплатним онлайн-інструмент для перекладу текстів і офіційних документів 24 мовами країн-членів ЄС.

«Для України це важливий стратегічний крок, який сприятиме переговорам щодо членства в Євросоюзі. Всі офіційні мови ЄС уже в eTranslation, тепер й українська серед них», – зазначили Мінцифри.

Нагадаємо, що все це стало можливим у межах участі в програмі ЄС «Цифрова Європа», до якої Україна долучилася у 2022 році, та завдяки спільній роботі Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції з DG Translate та DG Connect.

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Теги: українська мова eTranslation «Цифрова Європа»

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