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«Укрзалізниця» почала використовувати ChatGPT

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укрзалізниця» почала використовувати ChatGPT
Штучний інтелект ChatGPT коректно визначає категорію звернення в 90% випадків
фото: «Укрзалізниця» / Telegram

Штучний інтелект автоматично розподіляє звернення пасажирів за 21 тематикою

Штучним інтелектом почала користуватися і «Укрзалізниця». Про це повідомляє пресслужба перевізника.

«Укрзалізниця аналізує звернення пасажирів за допомогою ChatGPT. Протягом одного дня ми отримуємо в середньому 1300 оцінок подорожі від пасажирів через застосунок. Приблизно 300 з них – текстові відгуки, які стосуються безпосередньо роботи залізниці. Кожен такий відгук раніше ми обробляли вручну – тепер цю роботу виконує ChatGPT», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що штучний інтелект автоматично розподіляє звернення пасажирів за 21 тематикою – від «якості обслуговування» до «запізнень», після чого вже розбиті по категоріям звернення завантажуються у систему аналізу, яка дозволяє відслідковувати по днях, тижнях та місяцях динаміку скарг за конкретними поїздами та маршрутами.

«Таке застосування ChatGPT дозволяє нам пришвидшити роботу з аналізу зворотного звʼязку та визначати найбільш проблемні ділянки – і, відповідно, оперативніше реагувати. Штучний інтелект ChatGPT коректно визначає категорію звернення в 90% випадків», – додає перевізник.

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer, «генеративний попередньо навчений трансформатор») – черговий продукт компанії OpenAI, що досліджує штучний інтелект та шукає йому застосування у різних сферах. Торік OpenAI стала відома всьому світові завдяки програмі DALL-E – генератору зображень за описом.

Раніше повідомлялося, що Росія формує фейки, використовуючи ChatGPT.

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Теги: Укрзалізниця штучний інтелект

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