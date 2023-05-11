«Укрзалізниця» почала використовувати ChatGPT
Штучний інтелект автоматично розподіляє звернення пасажирів за 21 тематикою
Штучним інтелектом почала користуватися і «Укрзалізниця». Про це повідомляє пресслужба перевізника.
«Укрзалізниця аналізує звернення пасажирів за допомогою ChatGPT. Протягом одного дня ми отримуємо в середньому 1300 оцінок подорожі від пасажирів через застосунок. Приблизно 300 з них – текстові відгуки, які стосуються безпосередньо роботи залізниці. Кожен такий відгук раніше ми обробляли вручну – тепер цю роботу виконує ChatGPT», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що штучний інтелект автоматично розподіляє звернення пасажирів за 21 тематикою – від «якості обслуговування» до «запізнень», після чого вже розбиті по категоріям звернення завантажуються у систему аналізу, яка дозволяє відслідковувати по днях, тижнях та місяцях динаміку скарг за конкретними поїздами та маршрутами.
«Таке застосування ChatGPT дозволяє нам пришвидшити роботу з аналізу зворотного звʼязку та визначати найбільш проблемні ділянки – і, відповідно, оперативніше реагувати. Штучний інтелект ChatGPT коректно визначає категорію звернення в 90% випадків», – додає перевізник.
Раніше повідомлялося, що Росія формує фейки, використовуючи ChatGPT.
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