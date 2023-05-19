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Ілон Маск випустить перших роботів-дружин вже восени: деталі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ілон Маск випустить перших роботів-дружин вже восени: деталі
Для сексу з дружиною-роботом потрібно буде використати пароль або відбиток пальця
фото з відкритих джерел

Орієнтовно робот-дружина коштуватиме $3144 в залежності від характеристик

Робот-дружина, розроблений компанією Tesla мільярдера Ілона Маска, побачить світ вже у вересні 2023 року. Інформація про випуск майбутнього девайс з'явилася в мережі, передають ЗМІ.

За наявною інформацією, компанія знаходиться на фінальній стадії створення Robot Wife. Постачання очікується у вересні 2023 року, а до листопада 2023 року перші роботи дістануться країн Африки.

Ілон Маск із майбутнім роботом-дружиною
Ілон Маск із майбутнім роботом-дружиною
фото з відкритих джерел

Robot Wife буде працювати на батарейках впродовж менструального циклу, а потім заряджатись близько трьох днів. Середній час роботи робота – близько одного місяця. Для сексу з дружиною-роботом потрібно буде використати пароль або відбиток пальця. Маск заявив, що в майбутньому роботів можна буде використовувати вдома для таких завдань, як приготування їжі, косіння газону та догляд за людьми похилого віку. Вони навіть можуть стати «друзями» для своїх власників. 

Орієнтовна вартість робота озвучується приблизно на рівні $3144 (понад 116 тис. грн) залежно від характеристик. 

Нагадаємо, що компанія Tesla розкрила нові подробиці щодо свого людиноподібного робота Optimus, який був анонсований Ілоном Маском під час Tesla AI Day у 2021 році.

Інженери компанії продовжують активну розробку проєкту. Наразі робот вже вміє ходити, хоча досить повільно. Крім того, Tesla Bot тепер здатний розпізнавати та брати предмети в руки, а також сортувати їх.

Робот був оснащений пристроєм для управління крутним моментом двигуна, а також отримав датчики для виявлення та запам'ятовування навколишнього середовища. Крім того, завдяки штучному інтелекту робот здатний відтворювати людські рухи. 

Теги: Ілон Маск дружина

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