Іспанія та Португалія порахували збитки від блекауту
Дві країні Європи поступово відновлюються після блекауту
Частина територій Іспанії та Португалії 28 квітня лишилась без електрики. Цей збій став одним із наймасштабніших у новітній історії Європи. Країни втратили понад 10 ГВт потужності. Як повідомляє «Главком», про це написала газета Financial Times з посиланням на дані іспанського оператора електромереж. Збій поширився на міста Мадрид і Барселона, а також різні регіони Португалії та райони Франції, що межують з Іспанією. Уточнюється, що збитки завдано мільйонам людей.
Пізніше оператор іспанських енергомереж Red Electrica повідомив про відновлення 99,16% споживання після масштабного відключення 28 квітня. Показник відповідає виробництву 21265 МВт.
Як інформує видання El Pais з посиланням на віцепрезидента уряду та міністра з питань екологічного переходу та демографічних викликів Сару Аагесен, 92,09% попиту на електроенергію вже задоволено. Також відновлено роботу 100% підстанцій транспортної мережі, додала вона. Прем'єр-міністр Педро Санчес розповів, що всю ніч пробув у штаб-квартирі оператора енергетичних мереж Red Eléctrica.
«Ми працюємо без перерви, щоб відновити постачання. Дякую всім працівникам, які докладають зусиль для відновлення нормального життя», – написав він.
Esta noche he acudido de nuevo a la sede central de Red Eléctrica.
Será una noche larga. Estamos trabajando sin descanso para restablecer el suministro.
Gracias a todos los trabajadores que están volcados en recuperar la normalidad. pic.twitter.com/bXP9o0uGL5
Нагадаємо, 28 квітня в Іспанії відбулися масштабні перебої з електропостачанням, які торкнулися авіаційного та залізничного сполучення, а також громадського транспорту. У Мадриді не працювали світлофори, не було світла в аптеках, магазинах та ресторанах. Нині ситуація поступово стабілізується. Збій також торкнувся сусідньої Португалії.
Іспанська авіакомпанія Iberia заявила про скасування 23 рейсів із 247 у понеділок на фоні масового виключення електроенергії. Через блекаут понад 30 тис. пасажирів залишилися в потягах, застряглих на шляхах, і їх довелося евакуювати. Газета El Mundo повідомила, що в Мадріді не працював аеропорт Барахас. Крім цього, в столиці Іспанії світло пропало і на тенісному турнірі серії ATP Masters 1000, і гру між Григором Димитровим і Джейкобом Фернлі довелось зупинити.
Причини блекауту
Іспанське агентство EFE уточнило в соціальній мережі X, що світло зникло близько 12:30 за місцевим часом. Точна причина масштабного відключення в Іспанії та Португалії, як і раніше, невідома. Португальська влада раніше говорила, що відключення могло бути викликане рідкісним атмосферним явищем, пов'язаним із коливаннями температури.
Португальський прем'єр Луїс Монтенегро сказав, що джерело блекауту, «ймовірно, в Іспанії», тоді як іспанський прем'єр Санчес сказав, що влада займається пошуком причин. «Усі можливі причини аналізуються, я наголошую, не виключається жодна гіпотеза, жодна можливість», – сказав він.
Португальська енергетична компанія REN (Rede Elétrica Nacional) одразу повідомила, що перебої стали результатом «несправності в іспанській електромережі». Через різкі коливання температури в центральній частині Іспанії виникли аномальні коливання на лініях надвисокої напруги (400 кВ) – явище, відоме як «індуковані атмосферні вібрації».
Коментарі — 0