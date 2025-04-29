Іспанія та Португалія порахували збитки від блекауту

Люди на залізничному вокзалі Аточа під час відключення електроенергії, Мадрид, Іспанія

Дві країні Європи поступово відновлюються після блекауту

Частина територій Іспанії та Португалії 28 квітня лишилась без електрики. Цей збій став одним із наймасштабніших у новітній історії Європи. Країни втратили понад 10 ГВт потужності. Як повідомляє «Главком», про це написала газета Financial Times з посиланням на дані іспанського оператора електромереж. Збій поширився на міста Мадрид і Барселона, а також різні регіони Португалії та райони Франції, що межують з Іспанією. Уточнюється, що збитки завдано мільйонам людей.

Пізніше оператор іспанських енергомереж Red Electrica повідомив про відновлення 99,16% споживання після масштабного відключення 28 квітня. Показник відповідає виробництву 21265 МВт.

Як інформує видання El Pais з посиланням на віцепрезидента уряду та міністра з питань екологічного переходу та демографічних викликів Сару Аагесен, 92,09% попиту на електроенергію вже задоволено. Також відновлено роботу 100% підстанцій транспортної мережі, додала вона. Прем'єр-міністр Педро Санчес розповів, що всю ніч пробув у штаб-квартирі оператора енергетичних мереж Red Eléctrica.

«Ми працюємо без перерви, щоб відновити постачання. Дякую всім працівникам, які докладають зусиль для відновлення нормального життя», – написав він.

Esta noche he acudido de nuevo a la sede central de Red Eléctrica.



Será una noche larga. Estamos trabajando sin descanso para restablecer el suministro.



Gracias a todos los trabajadores que están volcados en recuperar la normalidad. pic.twitter.com/bXP9o0uGL5 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 28, 2025

Нагадаємо, 28 квітня в Іспанії відбулися масштабні перебої з електропостачанням, які торкнулися авіаційного та залізничного сполучення, а також громадського транспорту. У Мадриді не працювали світлофори, не було світла в аптеках, магазинах та ресторанах. Нині ситуація поступово стабілізується. Збій також торкнувся сусідньої Португалії.

Іспанська авіакомпанія Iberia заявила про скасування 23 рейсів із 247 у понеділок на фоні масового виключення електроенергії. Через блекаут понад 30 тис. пасажирів залишилися в потягах, застряглих на шляхах, і їх довелося евакуювати. Газета El Mundo повідомила, що в Мадріді не працював аеропорт Барахас. Крім цього, в столиці Іспанії світло пропало і на тенісному турнірі серії ATP Masters 1000, і гру між Григором Димитровим і Джейкобом Фернлі довелось зупинити.

Причини блекауту

Іспанське агентство EFE уточнило в соціальній мережі X, що світло зникло близько 12:30 за місцевим часом. Точна причина масштабного відключення в Іспанії та Португалії, як і раніше, невідома. Португальська влада раніше говорила, що відключення могло бути викликане рідкісним атмосферним явищем, пов'язаним із коливаннями температури.

Португальський прем'єр Луїс Монтенегро сказав, що джерело блекауту, «ймовірно, в Іспанії», тоді як іспанський прем'єр Санчес сказав, що влада займається пошуком причин. «Усі можливі причини аналізуються, я наголошую, не виключається жодна гіпотеза, жодна можливість», – сказав він.

Португальська енергетична компанія REN (Rede Elétrica Nacional) одразу повідомила, що перебої стали результатом «несправності в іспанській електромережі». Через різкі коливання температури в центральній частині Іспанії виникли аномальні коливання на лініях надвисокої напруги (400 кВ) – явище, відоме як «індуковані атмосферні вібрації».