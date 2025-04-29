Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іспанія та Португалія порахували збитки від блекауту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Іспанія та Португалія порахували збитки від блекауту
Люди на залізничному вокзалі Аточа під час відключення електроенергії, Мадрид, Іспанія
фото із відкритих джерел

Дві країні Європи поступово відновлюються після блекауту

Частина територій Іспанії та Португалії 28 квітня лишилась без електрики. Цей збій став одним із наймасштабніших у новітній історії Європи. Країни втратили понад 10 ГВт потужності. Як повідомляє «Главком», про це написала газета Financial Times з посиланням на дані іспанського оператора електромереж. Збій поширився на міста Мадрид і Барселона, а також різні регіони Португалії та райони Франції, що межують з Іспанією. Уточнюється, що збитки завдано мільйонам людей.

Пізніше оператор іспанських енергомереж Red Electrica повідомив про відновлення 99,16% споживання після масштабного відключення 28 квітня. Показник відповідає виробництву 21265 МВт.

Як інформує видання El Pais з посиланням на віцепрезидента уряду та міністра з питань екологічного переходу та демографічних викликів Сару Аагесен, 92,09% попиту на електроенергію вже задоволено. Також відновлено роботу 100% підстанцій транспортної мережі, додала вона. Прем'єр-міністр Педро Санчес розповів, що всю ніч пробув у штаб-квартирі оператора енергетичних мереж Red Eléctrica.

«Ми працюємо без перерви, щоб відновити постачання. Дякую всім працівникам, які докладають зусиль для відновлення нормального життя», – написав він.

Нагадаємо, 28 квітня в Іспанії відбулися масштабні перебої з електропостачанням, які торкнулися авіаційного та залізничного сполучення, а також громадського транспорту. У Мадриді не працювали світлофори, не було світла в аптеках, магазинах та ресторанах. Нині ситуація поступово стабілізується. Збій також торкнувся сусідньої Португалії.

Іспанська авіакомпанія Iberia заявила про скасування 23 рейсів із 247 у понеділок на фоні масового виключення електроенергії. Через блекаут понад 30 тис. пасажирів залишилися в потягах, застряглих на шляхах, і їх довелося евакуювати. Газета El Mundo повідомила, що в Мадріді не працював аеропорт Барахас. Крім цього, в столиці Іспанії світло пропало і на тенісному турнірі серії ATP Masters 1000, і гру між Григором Димитровим і Джейкобом Фернлі довелось зупинити.

Причини блекауту

Іспанське агентство EFE уточнило в соціальній мережі X, що світло зникло близько 12:30 за місцевим часом. Точна причина масштабного відключення в Іспанії та Португалії, як і раніше, невідома. Португальська влада раніше говорила, що відключення могло бути викликане рідкісним атмосферним явищем, пов'язаним із коливаннями температури.

Португальський прем'єр Луїс Монтенегро сказав, що джерело блекауту, «ймовірно, в Іспанії», тоді як іспанський прем'єр Санчес сказав, що влада займається пошуком причин. «Усі можливі причини аналізуються, я наголошую, не виключається жодна гіпотеза, жодна можливість», – сказав він.

Португальська енергетична компанія REN (Rede Elétrica Nacional) одразу повідомила, що перебої стали результатом «несправності в іспанській електромережі». Через різкі коливання температури в центральній частині Іспанії виникли аномальні коливання на лініях надвисокої напруги (400 кВ) – явище, відоме як «індуковані атмосферні вібрації».

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Австралія затримує надання танків Україні: США досі не надали дозволу – медіа
Австралія затримує надання танків Україні: США досі не надали дозволу – медіа
«Говорить багато нісенітниці»: радники виконують доручення Трампа не з першого разу
«Говорить багато нісенітниці»: радники виконують доручення Трампа не з першого разу
Ліквідований генерал Москалик був цінною особою для Путіна: нові деталі
Ліквідований генерал Москалик був цінною особою для Путіна: нові деталі
Трамп звільнив понад 120 тисяч держслужбовців
Трамп звільнив понад 120 тисяч держслужбовців
Ліберальна партія перемогла на парламентських виборах у Канаді
Ліберальна партія перемогла на парламентських виборах у Канаді
Іспанія та Португалія порахували збитки від блекауту
Іспанія та Португалія порахували збитки від блекауту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
210K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 квітня: ситуація на фронті
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 квітня 2025
35K
Перший заступник Кличка прокоментував скандал із вечерею на водоканалі у день жалоби
34K
Якщо чуєте російську мову... Народний артист Бенюк дав пораду українцям
21K
До втечі Януковича з України причетний особистий охоронець Путіна – прокурор
19K
ГУР назвав окуповану територію, яку Росія найбільше боїться втратити

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:58
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
Вчора, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
Вчора, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua