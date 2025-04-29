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Мадрид та Барселона зробили головний висновок після блекауту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Мадрид та Барселона зробили головний висновок після блекауту
Люди роблять покупки у темному супермаркеті Памплони
фото: Miguel Oses

Іспанці та португальці зрозуміли, що готівку при собі треба мати завжди, аби не мати проблем під час блекаутів

Без світла, зв'язку з близькими, транспорту та працюючих банківських карток – для багатьох португальців та іспанців день без електрики став безпрецедентним досвідом. Про повідомляє Euronews, пише «Главком».

В обох країнах масштабний блекаут торкнувся десятків мільйонів людей. Особливо складною виявилася ситуація у великих містах із їхнім трафіком, лікарнями та складами ліків. Працівниці великої мадридської аптеки говорять про збитки. 

«Клієнтів не було, дорогі ліки в холодильниках виявилися без належного температурного режиму, а отже непридатними, термінали не працювали, ми багато втратили», – пояснює Ганна.

Лікарні перейшли на резервне харчування, а вокзали та аеропорти просто зупинилися. Банківські картки виявилися непотрібними. Багато громадян, які мали при собі готівку, панічно скуповували в супермаркетах товари першої необхідності. Численні туристи в Мадриді та Барселоні журилися, що не можуть вирушити на заплановані екскурсії, пообідати, купити сувеніри. «Без електрики ми ніхто», – резюмувала засмучена туристка з Чилі перед відключеним банкоматом.

Щоправда, ситуація досить швидко покращилася: до вечора понеділка електропостачання в Іспанії відновили на 50%, а до ранку вівторка влада відзвітувала майже про повне подолання кризи.

Нагадаємо, Частина територій Іспанії та Португалії 28 квітня лишилась без електрики. Цей збій став одним із наймасштабніших у новітній історії Європи. Країни втратили понад 10 ГВт потужності. 

Теги: Іспанія блекаут

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