У Росії стався масштабний збій у роботі інтернету

Кількість скарг перевищила кілька тисяч

Увечері в четвер, 15 травня, росіяни масово скаржилися на збій у роботі додатків та онлайн-сервісів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сервісу Downdetector.

Користувачі ренету поскаржилися на роботу сервісів Twitch, TikTok, Discord, а також на неполадки в роботі додатків деяких банків і мобільних операторів. Водночас масовий збій не торкнувся месенджера Telegram.

Кількість скарг надісланих скарг перевищила кілька тисяч. Найбільше повідомлень про неполадки надійшло з Пермського, Забайкальського і Камчатського країв, Республіки Мордовії та Карелії, а також із Костромської області.

Нагадаємо, через технічні оновлення в одного з великих центрів обробки даних, стався тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків.

Як відомо, 5 травня у Росії стався збій в операторів зв'язку. Так, понад дві тисячі скарг надійшло на неполадки в роботі «Білайну». Крім того, було зареєстровано понад півтори тисячі повідомлень про збій у «Теле2» і понад 600 скарг на роботу «Мегафона», а також скарги на роботу інших операторів.

До слова, у Москві напередодні та під час святкування Дня Перемоги було запроваджено значні обмеження на мобільний інтернет. Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков попросив москвичів «з розумінням» поставитися до цих заходів, пояснюючи їх необхідністю «належного рівня» проведення святкових заходів.