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У Китаї запрацювала перша у світі дорога для безпілотних автомобілів (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Китаї запрацювала перша у світі дорога для безпілотних автомобілів (відео)
У Шанхаї запрацювала траса для безпілотних автомобілів 5G-A
фото: Yicai Global

У Шанхаї відкрили дорогу для безпілотних авто зі зв'язком 5G-A

У Шанхаї в експериментальному режимі розпочала роботу перша у світі дорога завдовжки 205 км для безпілотних автомобілів. Вона покривається інтернетом стандарту 5G-A (5G-Advanced Internet of Vehicles). Про це пише китайська Yicai Global.

Встановлене обладнання разом із стандартом зв'язку 5G-A дозволяє ретельніше визначати умови дорожнього руху на відміну від систем, оснащених простим зв'язком 5G.

Як пише видання, 5G-A, розроблена дочірньою компанією оператора China Mobile Communications Group у Шанхаї та групою партнерів, набагато швидша, ніж у 5G – 20 мілісекунд порівняно з 50 мс. Вона дає можливість відстежувати стан дорожнього руху за будь-яких погодних умов і в будь-який час доби, на відміну від мережі 5G, яка покладається на камери стеження. Рух автомобілів новою дорогою було запущено у вівторок, 19 березня. 

Зараз для випробування безпілотних автомобілів у Шанхаї в тестовому режимі обладнані дороги загальною довжиною понад 2 тис. км. Ліцензії на комерційну експлуатацію видано вже 32 компаніям, які тестують на дорогах міста 794 безпілотні автомобілі.

Слід зазначити, що перші дороги для безпілотних автомобілів у Шанхаї з'явилися 2018-го. З кожним роком шанхайська влада створює все більш важкі маршрути для випробувань безпілотників у різних умовах.

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Теги: дороги Китай Шанхай технології автомобіль влада безпека відео

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