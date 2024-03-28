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Віктор Трегубов Журналіст

Виклики сучасного світу. Штучний інтелект замінює фейкоробів

glavcom.ua
У селі Стобниця, що неподалік Познані, завершується будівництво споруди, подібної до середньовічного замку
фото з відкритих джерел

Ласкаво просимо до світу постправди

Текст, що потрапив мені до реклами в стрічці, описує середньовічний замок у польському селі Стобниця. Розповідає про його історію з 14 сторіччя, про облоги, про сучасні екскурсії.

От тільки все це повна брехня.

Людина легко може повірити в історію зі «старовинним замком», якщо не розбирається у цій темі
Людина легко може повірити в історію зі «старовинним замком», якщо не розбирається у цій темі
скріншот з соцмереж

«Замок» почали будувати у 2015-му році. Це взагалі-то стилізований під старовину сучасний житловий комплекс, і по фото це видно. Там ще є проблема з юридичним оформленням (будували в охоронній зоні, забороняли та знов дозволяли будівництво), але не суть.

В мене вже око трішки наметане – текст опису писав ChatGPT. Себто, він просто написав абстрактний текст про абстрактний замок.

Таким чином сторінку «Новини історії та археології» веде бот. І просто несе пургу – але робить це достатньо правдоподібно, щоб люди велися.

Ми дожили до часів, коли боти замінили навіть фейкоробів.

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Джерело
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Теги: штучний інтелект інтернет інформаційна війна дезінформація фейк

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Віктор Трегубов

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