Виклики сучасного світу. Штучний інтелект замінює фейкоробів
Ласкаво просимо до світу постправди
Текст, що потрапив мені до реклами в стрічці, описує середньовічний замок у польському селі Стобниця. Розповідає про його історію з 14 сторіччя, про облоги, про сучасні екскурсії.
От тільки все це повна брехня.
«Замок» почали будувати у 2015-му році. Це взагалі-то стилізований під старовину сучасний житловий комплекс, і по фото це видно. Там ще є проблема з юридичним оформленням (будували в охоронній зоні, забороняли та знов дозволяли будівництво), але не суть.
В мене вже око трішки наметане – текст опису писав ChatGPT. Себто, він просто написав абстрактний текст про абстрактний замок.
Таким чином сторінку «Новини історії та археології» веде бот. І просто несе пургу – але робить це достатньо правдоподібно, щоб люди велися.
Ми дожили до часів, коли боти замінили навіть фейкоробів.
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