США хоче перевершити «Мрію» створивши найбільший літак у світі

Літак працюватиме на екологічному авіаційному паливі

Енергетичний стартап Radia з Колорадо розробляє найбільший літак в історії авіації, який матиме змогу перевозити компоненти до вітряних турбін, повідомляє CNN.

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«Зараз глобальна енергетична криза, і наземні вітряні електростанції є потенційним варіантом зростання. Більші вітряні турбіни виробляють більше енергії, ніж стандартні, але компоненти занадто великі, щоб транспортувати їх дорогою. Тож, зустрічайте літак WindRunner, місія якого полягатиме в доставці гігантських лопатей довжиною 300 футів безпосередньо до вітрових електростанцій», – пише видання.

Щоб допомогти світу досягти цілей декарбонізації, він використовуватиме екологічне авіаційне паливо, а для посадки йому потрібна лише проста грунтова або гравійна злітно-посадкова смуга.

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За словами Radia, він працюватиме з регіональних вузлів, доставляючи куди потрібно, і «може приземлятися на злітно-посадкові смуги завдовжки 6000 футів (1800 метрів), чого не може досягти жоден інший великий комерційний літак».

WindRunner матиме об’єм вантажного відсіку 272 000 кубічних футів, цього достатньо для розміщення трьох олімпійських басейнів.

Це у 12 разів більше, ніж у Boeing 747-400, і при довжині 356 футів він також на 127 футів довший.

Щодо розмаху крил, то це 261 фут – уявіть чотири доріжки для боулінгу, розташовані впритул.

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«Він також затьмарить Антонов Ан-225, найважчий літак, коли-небудь побудований, який був знищений на початку вторгнення Росії в Україну», – запевняє компнаія виробник.

Ідея полягає в тому, щоб почати роботу з швидким, добре побудованим авіафлотом, який відповідає стандартам аерокосмічної галузі. У онлайн-звітах йдеться про те, що комерційні операції розпочнуться з 2027 року, але на веб-сайті Radia немає підтверджених часових рамок.

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У США розробляють найбільший у світі вантажний літак фото: CNN

Radia спирається на оцінку дослідницької організації Bloomberg NEF про те, що до 2050 року на наземну вітрову енергетику буде витрачено до 10 трильйонів доларів США. Розробка WindRunner має задіяти GigaWind, турбіни XXL, виготовлені партнерами Radia, серед яких п’ять із шести провідних виробників турбін у світі.

На даний момент лопаті турбін зазвичай мають 230 футів або менше (70 метрів), але Radia хоче розгорнути лопаті до 104 метрів (341 фут). Компанія каже, що турбіни GigaWind потенційно можуть бути в два-три рази потужнішими — і в два-три рази прибутковішими за ті, які зазвичай встановлюються сьогодні.