Що таке комп'ютер зі штучним інтелектом? Microsoft дали свою відповідь

Очікується, що вже у цьому році 19% усіх нових комп'ютерів матимуть штучний інтелект

Наразі в індустрії ще немає єдиного визначення комп'ютера зі штучним інтелектом. Водночас різні компанії (зокрема, Intel, AMD, Apple, а незабаром і Qualcomm з її чипами X Elite) розробили кремній зі спеціальними прискорювачами ШІ. Їх розмішують на кристалі поряд зі стандартними ядрами CPU і GPU. При цьому кожна компанія має своє власне уявлення про те, що таке комп'ютер із ШІ, повідомляє Mezha.Medi.

Корпорації Microsoft та Intel оприлюднили своє бачення цього терміну. За їхніми словами, AI-комп'ютер – це комп'ютер зі штучним інтелектом, нейронним процесором (NPU), CPU і GPU, який підтримує Microsoft Copilot.

Зверніть увагу, що Copilot – це чат-бот на основі ШІ на базі LLM, який наразі реалізовано в новій версії Windows 11. Наразі він працює на хмарних сервісах. Однак у майбутньому він зможе обробляти дані локально. Це необхідно для підвищення продуктивності та пришвидшення редагування.

Intel планує до кінця 2025 року поставити понад 100 мільйонів вбудованих ПК зі штучним інтелектом і, як відомо, співпрацює з більш ніж 100 постачальниками ШІ для своєї платформи для персональних комп'ютерів. Як повідомляється, Intel сподівається запустити понад 300 інтегрованих додатків зі штучним інтелектом до кінця цього року.

Водночас експерти Canalys прогнозують, що в найближчі роки боротьба за ринок комп'ютерів зі штучним інтелектом посилиться: очікується, що вже у цьому році 19% усіх нових комп'ютерів матимуть штучний інтелект. За прогнозами аналітиків, до 2027 року цей показник зросте до 60%.