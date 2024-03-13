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У Німеччині мільйони підприємств, що становлять основу економіки, можуть бути закриті – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Німеччині мільйони підприємств, що становлять основу економіки, можуть бути закриті – Bloomberg
Мільйони підприємств у ФРН можуть бути закриті
фото із відкритих джерел

 Bloomberg: Спадкоємці компаній все рідше хочуть продовжувати сімейний бізнес

Влада Німеччини скасувала частину субсидій для бізнесу, що може призвести до краху сімейних компаній, які становлять основу економіки Німеччини. Про це пише агентство Bloomberg.

Як пише видання, своє важке становище визнають близько 3 млн сімейних компаній. «Ситуація настільки напружена, що я не впевнений, що відхилив би пропозицію від інвестора, якби отримав її», – сказав власник та виконавчий директор компанії з виробництва холодильних вітрин. За кілька тижнів м'ясні лавки та пекарні, з якими він співпрацював, скасували свої замовлення через відсутність субсидій.

Додатковою складністю стало торішнє рішення Конституційного суду Німеччини, яке зобов'язало правлячу коаліцію припинити надмірне позабюджетне фінансування. Ще однією проблемою є бюрократія, яка, за словами підприємців, ускладнює роботу та відволікає від повсякденних операцій, та високі ціни на електроенергію. Все це накладається на наслідки пандемії Covid-19, від якої сімейні підприємства ще не оговталися. Це підштовхує німців продавати свої компанії, що раніше було вкрай рідкісним явищем.

Одним із найяскравіших прикладів є компанія Viessman, яка виробляє теплові насоси. Власник змушений був продати її американській фірмі Carrier Global Corp. за $13,1 млрд.

Як пише агентство, у таких умовах родинні бізнеси німців не можуть вчасно оновлювати технології, які замінюються на більш сучасні, через що втрачають конкурентоспроможність. Вже зараз у Німеччині спостерігається тенденція до продажу підприємств із цього сектора, що раніше спостерігалось украй рідко.

До слова, обсяг замовлень промпідприємств Німеччини в січні знизився на 11,3%. Падіння заводських замовлень є новою ознакою економічного спаду у Німеччині.

Нагадаємо, період промислової могутності Німеччини може добігати кінця через конкуренцію з боку США, зниження інтересу Китаю до товарів ФРН, а також енергетичної кризи. Про це пише Bloomberg.  За даними агентства, однією з причин того, що відбувається, можна вважати і «політичний параліч, який охопив Берлін».

Автори публікації вказують, що обсяг промислового виробництва в країні, яка є «найбільшою економікою Європи», продовжує знижуватися з 2017 року. За даними видання, така тенденція прискорюється «у міру зниження конкурентоспроможності». Агентство стверджує, що для деяких виробників вирішальним ударом стала відсутність раніше доступного у великих обсягах та дешевого російського газу.

Поряд із глобальною нестабільністю, «політичний параліч у Берліні» посилюється давніми внутрішніми проблеми, такими як нестача інфраструктури, старіння робочої сили та зайва бюрократія.

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Теги: економіка Німеччина бізнес технології фінансування Берлін обмеження

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