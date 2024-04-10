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Остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту, вибух в Одесі: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту, вибух в Одесі: головне за ніч
13 членів комітету проголосували за, 5 – утрималися
фото: Мар'яна Безугла/Facebook

Ухвалювати чи ні окремі правки або закон в цілому вирішує парламент шляхом голосування

В Одесі пролунав вибух. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання. США погодили екстрений продаж Україні запчастин для систем ППО Hawk. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 10 квітня, щоб ви були в курсі подій. 

Вибух в Одесі

10 квітня, близько 5:30, в Одесі пролунав вибух. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Перед цим Повітряні сили повідомили про ракету з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

«Одеса та Одеський район, прошу всіх бути в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги!» – закликав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Комітет Ради підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

13 членів комітету проголосували за, 5 – утрималися. Далі законопроєкт прямує до парламенту, де депутати будуть визначати подальшу долю закону та його окремих статей.

Нардеп повідомив, що із документу виключили положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців.

Член Комітету Олександр Федієнко підтвердив, що виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Уряд зобовʼязаний внести на розгляд парламенту окремий законопроєкт із цими положеннями.

Зеленський заявив, що Україна має план нового контрнаступу 

Україна розробила план нового контрнаступу. Однак необхідною умовою для його реалізації є наявність зброї. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bild.

Президент висловив впевненість у тому, що Україна переможе у розв'язаній Росією війні. За його словами, Україна може перемогти армію Путіна сучасною зброєю, зокрема зі США.

«Так, у нас є план контрнаступу. Але для цього також потрібна зброя. У тому числі і зі США. У Росії більше людей, більше зброї. Але об'єднаний Захід має сучасні системи озброєння. Тому ми отримуємо певні технології. І якщо ми будемо нарощувати виробництво, якщо ми будемо отримувати ліцензії від наших партнерів, то справа не в кількості людей. Справа в якості озброєння», – сказав президент.

США погодили екстрений продаж Україні запчастин для систем ППО Hawk

Державний департамент США дав дозвіл на надзвичайний продаж Україні військової продукції на $138 млн для забезпечення критичного ремонту та запасних частин для ракетних систем Hawk. США оголосили про цей крок, заявивши, що Україна має термінову потребу в технічній підтримці, щоб забезпечити працездатність ракетної системи.

Hawk це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, який забезпечує протиповітряну оборону, що є однією з головних потреб безпеки.

«Україні терміново необхідно збільшити свої можливості для захисту від російських ракетних ударів і повітряних можливостей російських сил», – йдеться в меморандумі Держдепу.

Зазначається, що підтримка систем Hawk посилить здатність України захищати свій народ і критичну інфраструктуру. У Державному департаменті заявили, що деталі, необхідні для ремонту систем, будуть отримані зі складу армії США, пожертвувань третіх країн, комерційних готових компонентів і нового виробництва.

Глава Пентагону порадив Україні атакувати інші цілі замість російських НПЗ

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що нещодавні атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки. Про це пише Bloomberg.

«Ці атаки можуть мати наслідки для глобальної енергетичної ситуації. Україні краще бити по тактичних і оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на поточний бій», – сказав глава Пентагону.

Заяву Остіна щодо ударів по російських НПЗ розкритикував сенатор-республіканець Том Коттон. За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена перешкоджає активним діям України з політичних причин.

Теги: Ллойд Остін зброя депутат Одеса технології Україна президент озброєння законопроєкт вибух

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