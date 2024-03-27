Британія розробляє технологію для дронів, яка протистоятиме дії РЕБ – Reuters

Як Україна, так і Росія активізували розгортання систем РЕБ на полі бою

Evolve Dynamics прагне ускладнити можливості Росії щодо глушіння сигналу від її дронів-розвідників

Інженери компанії Evolve Dynamics працюють над технологією, яка могла б допомогти українським розвідувальним дронам довше залишатися в небі навіть у разі того, якщо Росія спробує придушити їх електронним способом. Про це повідомляє Reuters.

Видання пише, що це важлива частина міжнародних зусиль союзників України з підтримки її програми безпілотників. Вона має дати Україні перевагу перед РФ, яка має у своєму розпорядженні набагато більше ресурсів.

«Компанії з десятків країн постачали в Україну дрони та їхні комплектуючі. Деякі з них, наприклад Evolve Dynamics, також фокусуються на технологічних досягненнях, покликаних протистояти потужним можливостям Росії в галузі радіоелектронної боротьби», – пише видання.

Розробляючи альтернативні алгоритми радіозв'язку, компанія прагне ускладнити можливості Росії щодо глушіння сигналу від її дронів-розвідників.

Обидві сторони активізували розгортання систем РЕБ, які можуть порушити частоти, що передають команди від оператора до безпілотників, змушуючи їх падати з неба або промахуватися повз ціль.

«Це постійна гра в пінг-понг між противниками», – сказав виконавчий директор Evolve Dynamics Майк Дьюхерст.

За оцінками Дьюхерста, за останні два з половиною роки було зроблено 85 оновлень дронів Sky Mantis.

Evolve Dynamics наразі має близько 100 дронів-розвідників Sky Mantis, що літають в Україні, що робить її одним із п'яти-десяти великих британських постачальників дронів для ЗСУ.

Дьюхерст щомісяця їздить в Україну. Минулого місяця військовий підрозділ з України попросив Evolve Dynamics внести зміни у свою технологію, щоб зробити її безпечнішою для оператора.

Нагадаємо, у ніч на 27 березня Росія випустила по Україні 13 «Шахедів». Українська сили ППО знищила десять дронів-камікадзе.

Раніше українські винахідники розробили систему AD Counter FPV, яка блокує радіочастоти для російських FPV-дронів.