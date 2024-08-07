Чергова проблема МКС? NASA відклало запуск ракети SpaceX

Коригування запуску Crew-9 також розв’язує наступну ротацію SpaceX з майбутньою передачею «Союзу», запланованою не раніше середини вересня

NASA коригує дату запуску Crew-9 для оперативної гнучкості

Політ SpaceX Crew-9 для NASA, запланований на 18 серпня, відкладено до 24 вересня. Про це повідомляє космічне агенство.

NASA оголосило, що затримка дасть більше часу для підготовки повернення космічного корабля Boeing Starliner.

Хоча на МКС можуть одночасно приєднатися вісім космічних кораблів, лише два порти на американському сегменті станції можуть приймати капсули з астронавтами. Ці порти досі зайняті, оскільки запланований восьмиденний візит Starliner затягнувся на місяці.

Коригування запуску Crew-9 також розв’язує наступну ротацію SpaceX з майбутньою передачею «Союзу», запланованою не раніше середини вересня.

Команди працюють над підготовкою місії Crew-9 до готовності до запуску з космічного стартового комплексу 40 на станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді для усунення конфлікту з підготовкою майданчика для місії NASA Europa Clipper, яка розпочнеться у вересні цього року на сусідньому стартовому комплексі 39A.

NASA також перенесе запуск 31-ї комерційної місії SpaceX із надання послуг поповнення запасів не раніше середини жовтня.

Агентство проведе телеконференцію для ЗМІ о 12:30 за східним часом у середу, 7 серпня, за участю керівництва агентства для обговорення поточних операцій, включаючи місії NASA Crew-9, Crew-8 і Crew Flight Test.

Нагадаємо, NASA провело перший брифінг за результатами випробувань наземних двигунів корабля Boeing Starliner. П'ять таких відключилися під час спроби стикування корабля з Міжнародною космічною станцією (МКС) 5 червня. Для безпечного повернення корабля на землю інженери NASA почали заново аналізувати ситуацію з двигунами в процесі стендових випробувань. Як з'ясувалося, маневрові двигуни перегріваються сильніше за розрахункові показники.