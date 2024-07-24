Ілон Маск оголосив про запуск найпотужнішого у світі кластера для навчання штучного інтелекту

За словами Маска, ця система дасть значну перевагу у навчанні найпотужнішого штучного інтелекту у світі до кінця цього року

Ілон Маск, відомий підприємець та засновник SpaceX та Tesla, оголосив про запуск найпотужнішого у світі кластера для навчання штучного інтелекту, розробленого його стартапом xAI.

Кластер складається з 100 000 прискорювачів Nvidia H100 з рідинним охолодженням, які з'єднані єдиною RDMA-шиною. Маск стверджує, що це робить його найпотужнішим кластером для навчання ШІ у світі. Він опублікував фото, на якому спілкується з інженерами xAI під час підключення обладнання.

Раніше цього року Маск оголосив про плани збудувати так звану «гігафабрику для обчислень», яка буде являти собою гігантський дата–центр з найпотужнішим у світі суперкомп'ютером для ШІ, запуск якого заплановано на осінь 2025 року.

Для створення кластера знадобилося закупити велику кількість прискорювачів Nvidia H100. Маск вирішив не чекати на вихід нових моделей H200 та майбутніх B100 і B200, які очікуються до кінця цього року.

Суперкомп'ютер, розташований у дата-центрі у Мемфісі, значно перевершує чинні аналоги. Наприклад, суперкомп'ютер Frontier використовує 27 888 прискорювачів AMD, Aurora – 60 000 прискорювачів Intel, а Microsoft Eagle – 14 400 прискорювачів H100 від Nvidia. Маск повідомив, що суперкомп'ютер буде використовуватися для навчання найпотужнішого ШІ, ймовірно, алгоритму Grok 3, етап навчання якого має завершитися до кінця цього року.

Цей запуск знаменує собою черговий крок у прагненні Маска створити штучний інтелект людського рівня. Він неодноразово висловлював стурбованість потенційною небезпекою неконтрольованого ШІ, але вважає, що його можна використовувати на благо людства, якщо його правильно розробити.

Очікується, що запуск кластера xAI матиме значний вплив на розвиток штучного інтелекту.

Нагадаємо, низка країн вранці зіштовхнулися з масштабними збоями.

Не відразу, але CrowdStrike підтвердила наявність зв'язку між оновленням постачальника та збоями в роботі Windows. В цей час гігант у сфері кібербезпеки знаходиться в процесі відкату цього оновлення по всьому світу.

За даними CrowdStrike, масові збої на хостах Windows пов'язані із датчиком Falcon. CrowdStrike Falcon – це універсальна платформа для забезпечення безпеки та захисту кінцевих точок. Вона забезпечує блокування кібератак.