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Вчені виявили планету розміром із Землю та потенційно придатну до життя (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Вчені виявили планету розміром із Землю та потенційно придатну до життя (відео)
Ця концепція художника порівнює Землю з різними можливими інтерпретаціями Gliese 12b
скріншот з відео

Gliese 12 b обертається навколо центральної зорі під назвою Gliese 12, яка належить до типу зір, відомих як червоний карлик

Команда міжнародних вчених оголосила про відкриття Gliese 12 b – екзопланети помірного клімату, розміром з Землю, яка знаходиться всього за 40 світлових років від нас, тобто на відстані 378 трильйонів кілометрів від Землі, – захоплюючого прориву в астрономії та пошуку позаземного життя. Про це повідомляє Science Alert.

Дослідники з усього світу, в тому числі за ключової підтримки дослідників з Університету Макгілла та Західного університету, спільно працювали над пошуком Gliese 12 b в рамках Інфрачервоної доплерівської стратегічної програми Субару (IRD-SSP), яка займається пошуком планет в придатних для життя зонах навколо червоних карликів.

Міжнародна команда виявила присутність планети, використовуючи комбінацію передових телескопів і методів спостереження, і її відкриття відкриває захоплюючі можливості для глибшого розуміння світів за межами нашої Сонячної системи.

Gliese 12 b обертається навколо центральної зорі під назвою Gliese 12, яка належить до типу зір, відомих як червоний карлик. Червоні карлики менші, холодніші і більш поширені, ніж зорі типу G, такі як наше Сонце.

Планети, що обертаються навколо червоних карликових зірок, є головними кандидатами на пошук життя за межами Землі. Було докладено чимало зусиль для пошуку планет на орбітах червоних карликів, оскільки навколо цих зірок легше виявити земні світи, ніж навколо більш масивних зірок, таких як наше Сонце.

Gliese 12 – одна з двох червоних карликових зірок (інша – Trappist-1) в межах 100 світлових років від Землі, навколо яких існують планети земного розміру з відносно мінімальним зоряним випромінюванням.

Висока активність Trappist-1 – наприклад, високоенергетичні зоряні спалахи – ймовірно, нівелює придатність планет до життя, оскільки нещодавні спостереження показують, що Trappist-1 b і c майже не мають атмосфери.

Високоактивні зорі демонструють частіші та інтенсивніші спалахи і випромінюють небезпечне для життя високоенергетичне випромінювання, ніж неактивні зорі. На відміну від них, Gliese 12 є надзвичайно неактивним червоним карликом, а це означає, що його планети стикаються з набагато менш шкідливими умовами.

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Теги: космос наука астроном

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