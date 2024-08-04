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Китайські вчені вигадали, як знищувати американські супутники

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Китайські вчені вигадали, як знищувати американські супутники
Американські експерти поставилися до ідеї підводного протисупутникового лазера дуже скептично
фото: Reuters

Вчені пропонують знищувати американські супутники лазерною зброєю

Китайські вчені з Академії підводного плавання ВМС Китаю стверджують, що можна знищувати супутники, зокрема систему Starlink компанії SpaceX, за допомогою лазерів, встановлених на підводних човнах. Про це пише Business Insider.

Китай та інші потенційні противники Америки шукають способи знищити або погіршити супутниковий зв'язок та наведення, які надають перевагу американським військовим. Однією з обговорюваних ідей є встановлення лазерної зброї в середній частині підводного човна.

Для ураження супутника підводному човну не потрібно підійматися на поверхню. Перебуваючи на невеликій глибині, зброя може підняти над поверхнею висувну оптико-електронну щоглу, зробити постріл і швидко зануритися.

Такий підхід відрізняється від наявної протисупутникової зброї, яка використовує наземні ракети для запуску одноразового супутника-камікадзе із вибуховою боєголовкою. При цьому один лазер може вразити багато цілей, хоча його застосування пов'язане з багатьма складнощами, характерними для підводних операцій.

На прикладі Starlink вчені пояснили, що атакувати їх ракетами буде вкрай неефективно.

«Їх багато, вони щільно упаковані та малі за розміром, що робить супутникову мережу надзвичайно стійкою. Навіть якщо значну кількість супутників буде знищено, є резерви, щоб замінити їх», – йдеться у дослідженні.

Китайські дослідники бачать рішення у вигляді лазерних підводних човнів, які можна було б відправляти в океани по всьому світу. 

Водночас американські експерти поставилися до ідеї підводного протисупутникового лазера дуже скептично.

«Підводний човен довелося б проєктувати з нуля, щоб він виробляв багато мегават електроенергії для живлення лазера. Це вимагало б неймовірно величезного обсягу», – сказав Кріс Карлсон, колишній військово-морський аналітик Агентства військової розвідки.

Експерт зазначив, що другою проблемою буде наведення лазерів, адже підводний човен на глибині – це не стійка платформа для стрілянини. Третя проблема, за його словами, це складнощі зі зв'язком, коли човен перебуває під водою.

Нагадаємо, США планують розгорнути нову наземну систему глушіння для того, щоб перешкоджати китайським і російським супутникам передавати інформацію про американські війська. 

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Теги: зброя космос вчені Китай

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