«Остання крапля»: Маск перенесе офіси SpaceX і X в інші штати через закон про трансгендерів

Раніше повідомлялося, що експрацівники SpaceX судитимуться з Ілоном Маском через домагання та приниження

Переміщення штаб-квартир вплине на тисячі співробітників, так як компанії вимагають, щоб працівники перебували в офісах

Мільярдер Ілон Маск оголосив про перенесення штаб-квартир його компаній SpaceX і X. Про це повідомляє Hypebeast.

Зазначається, що новим штатом для корпорацій буде Техас: SpaceX переїде з Готорна, штат Каліфорнія, на базу Starbase в Техасі, а X переїде з Сан-Франциско в Остін.

Маск назвав новий закон Каліфорнії, який встановлює нові шкільні вимоги щодо трансгендерів, як одну з причин переїзду.

«Це остання крапля. Через цей закон та багато інших, які йому передували, атакуючи як родини, так і компанії, SpaceX тепер перенесе свою штаб-квартиру з Готорна, Каліфорнія, на Starbase, Техас», – написав Маск. Пізніше він додав: «І X HQ переїде до Остіна… Багато хто піде за ним».

Як стало відомо, закон, підписаний губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсомом, забороняє шкільну політику, яка вимагає сповіщення батьків, якщо їхня дитина хоче змінити займенники або ідентифікує себе як трансгендер.

Переміщення штаб-квартири, що належить Маску, вплине на тисячі співробітників X і SpaceX, так як обидві компанії вимагають, щоб співробітники працювали в офісах.

До слова, звільненні співробітники SpaceX подали позов до суду штату Каліфорнія проти гендиректора компанії Ілона Маска за систематичні приниження жінок та представників ЛГБТ-спільноти й створення ворожої атмосфери.

Раніше компанія американського мільярдера Ілона Маска Tesla Motors, яка займається виробництвом електромобілів, подала позов проти кількох британських підлітків, звинувачуючи їх у «несумлінній конкуренції».

Також Ілон Маск вигадав ім'я для першого міста на Марсі.