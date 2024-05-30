Трамп може дати Ілону Маску посаду в Білому домі – The Wall Street Journal

Трамп запропонував Маску роль, яка схожа на ту, яку відігравав ексголова компанії Marvel Айк Перлмуттер

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп обговорює з мільярдером та бізнесменом Ілоном Маском можливість надання йому посади консультанта в разі повернення Трампа в Білий дім. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела.

Як зазначають журналісти, Трамп запропонував Маску роль, яка схожа на ту, яку відігравав ексголова компанії Marvel Айк Перлмуттер – давній знайомий експрезидента, який непомітно допомагав йому формувати політику в міністерстві у справах ветеранів. Втім, з публікації важко зрозуміти деталі потенційної ролі Маска в адміністрації Трампа.

Мільярдер офіційно не підтримав політика, але вони зустрілися в приватному порядку в березні, коли експрезидент намагався збільшити збір коштів на передвиборчу кампанію.

За словами джерел, відтоді Трамп і Маск встановили більш тісні відносини і обмінялися думками щодо імміграції, електромобілів, космічних сил США й портфеля компаній бізнесмена.

Також за даними видання, Маск та інший мільярдер Нельсон Пельц поінформували майбутнього кандидата від республіканців про свої приватні зусилля, спрямовані на те, щоб переконати «елітних» бізнес-лідерів не підтримувати президента США Джо Байдена на виборах.

Нагадаємо, Дональд Трамп у разі своєї перемоги на майбутніх президентських виборах у США може чинити тиск на Україну, щоб та відмовилася від частини своєї території. Тим самим він нібито хоче «завершити війну за 24 години».

Раніше повідомлялося, що Трамп розробив детальний план мирного завершення війни в Україні, але він не буде розголошений до виборів.

До слова, колишній президент США і чинний претендент на головну посаду в Білому домі Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії на приватному заході заявив, що якби він був президентом на моменту нападу Росії на Україну, то він бомбив би Москву.