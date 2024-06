«Ця новинка змінить світ»: Ілон Маск продемонстрував бюджетну версію Starlink

Ілон Маск продемонстрував можливості нової антени SpaceX – Starlink Mini. Мільярдер заявив, що установка антени займає менше 5 хвилин, при цьому комплект буде суттєво доступнішим для користувачів, ніж стандартний набір Starlink.

Маск анонсував нову Starlink Mini в соцмережі X, опублікувавши повідомлення: «Я щойно встановив її (антену Starlink Mini – «Главком»), прямо зараз я пишу цей пост через космос. Установка зайняла менше, ніж 5 хвилин. Легко носити в рюкзаку. Цей продукт змінить світ».

