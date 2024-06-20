«Ця новинка змінить світ»: Ілон Маск продемонстрував бюджетну версію Starlink

Starlink Mini можна буде носити у рюкзаку

Очікується, що Starlink Mini коштуватиме від $250 до $300

Ілон Маск продемонстрував можливості нової антени SpaceX – Starlink Mini. Мільярдер заявив, що установка антени займає менше 5 хвилин, при цьому комплект буде суттєво доступнішим для користувачів, ніж стандартний набір Starlink.

Маск анонсував нову Starlink Mini в соцмережі X, опублікувавши повідомлення: «Я щойно встановив її (антену Starlink Mini – «Главком»), прямо зараз я пишу цей пост через космос. Установка зайняла менше, ніж 5 хвилин. Легко носити в рюкзаку. Цей продукт змінить світ».

I just set it up right now and am writing this post through space.



Took less than 5 mins. Easily carried in a backpack.



This product will change the world. June 17, 2024

З точки зору продуктивності Starlink Mini пропонує швидкість завантаження 100 Мбіт/с і швидкість завантаження 11,5 Мбіт/с, з низькою затримкою в 23 мілісекунди. Хоча це повільніше порівняно зі стандартним Starlink V4, такої швидкості достатньо для повсякденного використання інтернету, зокрема для потокової передачі у форматі 4K. Це робить Mini привабливим варіантом для користувачів, які шукають надійне та доступне інтернетрішення.

«При приблизно вдвічі меншій ціні порівняно зі стандартною антеною ви все одно зможете дивитися кілька відеопотоків 4K одночасно», – зазначив Ілон Маск.

Федеральна комісія зі зв'язку США схвалила Starlink mini минулого року. Згідно з заявкою SpaceX, розміри антени Starlink mini 289 х 248 мм. Третє покоління Starlink отримало антену з габаритами 513 x 303 мм. Щодо ціни, то Маск повідомив, що Starlink Mini коштуватиме приблизно вдвічі дешевше, ніж стандартна тарілка Starlink V4, тобто у ціновому діапазоні від $250 до $300. Наразі стандартна антена Starlink V4 коштує $499. Продаж новинки у США розпочнеться найближчим часом.

Нагадаємо, що в Україні місячна абонплата Starlink коштує $75. Тим не менш, це відмінний варіант резервного з'єднання для українців, оскільки питання відключення світла та можливих блекаутів постає дедалі гостріше.

Раніше стало відомо, що представники США та компанії SpaceX навчилися боротися з несанкціонованим використанням терміналів Starlink росіянами. Про це заявив помічник міністра оборони США з космічної політики Джон Пламб, повідомляє Bloomberg. За словами Пламба, США успішно протидіють використанню Росією терміналів на фронті в Україні. Він також висловив переконання, що країна-агресорка продовжить шукати способи використання Starlink та інших комерційних систем зв'язку.