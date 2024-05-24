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Ілон Маск: За сприятливого сценарію, ймовірно, ніхто з нас не матиме роботи

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Ілон Маск: За сприятливого сценарію, ймовірно, ніхто з нас не матиме роботи
Ілон Маск каже, що майбутній ШІ забере вашу роботу, але не все так погано
фото з відкритих джерел

Маск вважає «найбільш вірогідним» сценарієм той, у якому люди взагалі не працюють

Ілон Маск дав прогноз, як вплине штучний інтелект на майбутнє людства. Зокрема, на ринок праці. Про це пише 24 техно.

Мільярдер приєднався до конференції Viva Technology Conference у Парижі. Один зі слухачів запитав, чи не замінить ШІ одного дня самого Маска і чи варто турбуватися про те, що автоматизація робочих місць залишить усіх без роботи. Глава численних компаній відповів у своєму звичному стилі, згадавши наукову фантастику та вигадані світи.

«За сприятливого сценарію, ймовірно, ніхто з нас не матиме роботи. Але в цьому сприятливому сценарії буде загальний високий дохід, а не загальний базовий дохід. Не буде нестачі товарів і послуг», – сказав мільярдер.

Простіше кажучи, Маск вважає «найбільш вірогідним» сценарієм той, у якому люди взагалі не працюють, переклавши всі свої обов'язки на машини, а самі натомість живуть у достатку завдяки безумовному доходу, тобто виплатам, які надає держава просто так, без будь-яких умов. У цьому є певний сенс, адже ШІ зможе створювати більше та швидше, а отже наповнювати бюджети краще, ніж живі люди-працівники, забезпечуючи більше грошей для таких безумовних виплат.

Але в цьому майбутньому, де гроші і робота не є проблемою, Маск описав екзистенційні проблеми, де людям бракує мети. Таким чином він натякає, що людям просто не буде чим себе зайняти й до чого прагнути.

Він закінчив свою відповідь, сказавши, що його найбільший страх – це штучний інтелект. Глава X, xAI, Tesla, та SpaceX описав занепокоєння щодо ШІ від OpenAI, Google і Meta, заявивши, що вони «не шукають правду максимально», маючи на увазі, що вони є політкоректними. Маск, який не так давно підписав листа з вимогою призупинити розвиток ШІ заради загального блага, тепер і сам приєднався до стрімкої гонки ШІ зі своїм чат-ботом Grok. Він вважає власний стартап єдиною ШІ-компанією, яка врятує людство від усіх інших.

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Теги: технології Ілон Маск штучний інтелект

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