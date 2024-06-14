Starlink для України: Пентагон продовжив контракт із Маском

Угода надає доступ до системи Starlink, апаратного забезпечення та підтримки клієнтів на узгоджених умовах

Міноборони США продовжило ще на пів року контракт з компанією SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, на надання інтернет-послуг Starlink в Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

«Космічні сили США продовжили контракт із SpaceX до 30 листопада на суму 14,1 мільйона доларів. Угода надає доступ до системи Starlink, апаратного забезпечення та підтримки клієнтів на узгоджених умовах», – сказала речниця командування космічних систем Бонні Пойндекстер.

Нагадаємо, у 2023 році виник скандал, бо компанія Маска заборонила Україні використовувати Starlink у військових цілях. Так зазначили, що використання безпілотників Starlink виходить за межі угоди, яку SpaceX уклала з українським урядом, додавши, що контракт був призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам і сім'ям, які постраждали від російського вторгнення.

Раніше компанія SpaceX Ілона Маска заявляла про те, що більше не може оплачувати послуги звʼязку Starlink для України та просила Пентагон взяти це на себе.

Згодом Мінцифри пояснило, чому Маск невдоволений використанням Starlink в Україні.