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Tesla відкликає понад 125 тис. авто: причина

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Tesla відкликає понад 125 тис. авто: причина
Відкликання стосується частини автомобілів Model S 2012-2024 років випуску
фото з відкритих джерел

Автомобілі не відповідають федеральним вимогам безпеки

Компанія Ілона Маска Tesla відкликає 125 227 автомобілів у США у зв'язку з несправністю системи попередження про необхідність пристебнути ремені безпеки. Про це повідомляє Reuters. 

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США повідомила, що несправність цієї системи може збільшити ризик травмування пасажирів в разі зіткнення. До того ж автомобілі не відповідають федеральним вимогам безпеки, тому що світлова сигналізація та звуковий сигнал можуть не спрацьовувати, якщо водій не пристебнутий ременем безпеки.

Відкликання стосується авто Model S 2012-2024, Model X 2015-2024, Model 3 2017-2023 і Model Y 2020-2023. Tesla випустить оновлення програмного забезпечення, щоб виправити несправність. Воно вийде у червні. 

Зазначається, що під час оновлення буде усунута залежність системи від датчика на сидінні водія: вона надалі залежатиме від ременя безпеки. 

Нагадаємо, що власник електромобіля Tesla заявив про серйозну проблему автопілота, коли його авто намагалося в'їхати прямо в поїзд, що перетинав залізничний переїзд. На щастя, він вчасно зреагував і зміг уникнути зіткнення, хоча машина все ж постраждала.

До слова, компанія американського мільярдера Ілона Маска Tesla Motors, яка займається виробництвом електромобілів, подала позов проти кількох британських підлітків, звинувачуючи їх у «несумлінній конкуренції».

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Теги: Tesla Tesla Model S Tesla Model 3 Tesla Model Y Ілон Маск автомобіль

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