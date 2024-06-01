Tesla відкликає понад 125 тис. авто: причина

Автомобілі не відповідають федеральним вимогам безпеки

Компанія Ілона Маска Tesla відкликає 125 227 автомобілів у США у зв'язку з несправністю системи попередження про необхідність пристебнути ремені безпеки. Про це повідомляє Reuters.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США повідомила, що несправність цієї системи може збільшити ризик травмування пасажирів в разі зіткнення. До того ж автомобілі не відповідають федеральним вимогам безпеки, тому що світлова сигналізація та звуковий сигнал можуть не спрацьовувати, якщо водій не пристебнутий ременем безпеки.

Відкликання стосується авто Model S 2012-2024, Model X 2015-2024, Model 3 2017-2023 і Model Y 2020-2023. Tesla випустить оновлення програмного забезпечення, щоб виправити несправність. Воно вийде у червні.

Зазначається, що під час оновлення буде усунута залежність системи від датчика на сидінні водія: вона надалі залежатиме від ременя безпеки.

Нагадаємо, що власник електромобіля Tesla заявив про серйозну проблему автопілота, коли його авто намагалося в'їхати прямо в поїзд, що перетинав залізничний переїзд. На щастя, він вчасно зреагував і зміг уникнути зіткнення, хоча машина все ж постраждала.

До слова, компанія американського мільярдера Ілона Маска Tesla Motors, яка займається виробництвом електромобілів, подала позов проти кількох британських підлітків, звинувачуючи їх у «несумлінній конкуренції».