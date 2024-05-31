Які поради просить Трамп у Маска: журналісти Bloomberg розповіли подробиці

Bloomberg: Маск консультує Трампа у пов'язаних із криптовалютою питаннях

Американський бізнесмен Ілон Маск консультує колишнього президента США Дональда Трампа у питаннях, що стосуються криптовалют, оскільки політик все частіше вдається до їхнього використання під час передвиборчої кампанії. Про це пише Bloomberg. Джерело агентства, знайоме із ситуацією, стверджує, що Трамп таким чином розраховує залучити нових виборців.

Видання уточнює, що Маск також може взяти участь в одному зі з'їздів прихильників Республіканської партії, проте до остаточного рішення ще дуже далеко. Джерело зазначає, що сама ідея обговорювалася, але невідомо, чи знає про неї сам мільярдер.

Джерело з упевненістю каже, що Трамп та Маск порушували питання про те, яку допомогу підприємець може надати на випадок, якщо політик переможе на президентських виборах, які відбудуться у листопаді. Передбачається, що глава SpaceX зможе взяти він широку консультативну роль. Крім того, мільярдер проводив зустрічі з союзниками Трампа з питань, пов'язаних із електромобілями та космічною програмою.

Раніше йшлось про те, що кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп обговорює з мільярдером та бізнесменом Ілоном Маском можливість надання йому посади консультанта в разі повернення Трампа в Білий дім. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела.

Як зазначають журналісти, Трамп запропонував Маску роль, яка схожа на ту, яку відігравав ексголова компанії Marvel Айк Перлмуттер – давній знайомий експрезидента, який непомітно допомагав йому формувати політику в міністерстві у справах ветеранів. Втім, з публікації важко зрозуміти деталі потенційної ролі Маска в адміністрації Трампа.

Втім, сам американський мільярдер заявив, що ніколи не обговорював можливість призначення консультантом ексглави Білого дому Дональда Трампа у разі перемоги республіканця на виборах президента США у листопаді. У своєму X-акаунті він також заперечує обговорення Трампом політики щодо криптовалюти, незважаючи на те, що є прихильником впровадження коштів, які «передають владу народу, а це якраз може зробити криптовалюта». «Жодних обговорень моєї ролі в потенційній адміністрації Трампа не було», – написав бізнесмен.

До слова, компанія американського мільярдера Ілона Маска Tesla Motors, яка займається виробництвом електромобілів, подала позов проти кількох британських підлітків, звинувачуючи їх у «несумлінній конкуренції». Про це пише газета Sun. Автовиробник має намір стягнути з них по $2 млн із кожного. Приводом для цього стало, зокрема, те, що один із підлітків продав декілька 3D-друкованих брелоків із брендом компанії.