Новий головний біль Ілона Маска? Нерозпродані електромобілі Tesla видно з космосу

Уперше за чотири роки продажі Tesla так різко впали

Минулого кварталу компанія Ілона Маска випустила 433 371 електромобіль Tesla, проте їх продали лише 386,8 тис. штук. На виробничих площах залишилося приблизно 47 тис. машин – більш як удвічі більше, ніж рік тому. Це найбільший дисбаланс в історії Tesla. Про це пише First Post.

Кількість непроданих автомобілів постійно зростає, і це особливо помітно в Остіні, що в американському штаті Техас. І така прикра для компанії ситуація склалася саме в той час, коли акціонери мають схвалити 56 мільярдів доларів як винагороду за ефективність роботи Tesla.

Видання під назвою Sherwood News використало супутникові зображення, щоб проаналізувати ситуацію, порівнявши стоянки непроданих автомобілів у жовтні 2023 року з тими, що були в березні 2024 року. Виявилося, що стоянки у березні були фактично забиті.

У звіт про прибутки компанії Tesla за 1 квартал 2024 року зазначено, що компанія виробляє набагато більше автомобілів, ніж продає, при цьому поставки впали на 8,5% порівняно з минулим роком, а вироблено майже на 47 тис. автомобілів більше, ніж продано. Це стало першим падінням продажів Tesla після припинення виробництва в 2020 році через пандемію коронавірусу.

Як пише видання, проблема виникла через низку факторів, серед яких – зниження попиту на повністю електричні транспортні засоби та конкуренція, що посилюється, з боку інших компаній- виробників електромобілів.

Інвестори побоюються, що основний етап кризи ще попереду, тоді як генеральний директор компанії Ілон Маск упевнений: становище Tesla може змінитись завдяки новим проєктам, які реалізуватиме компанія.

Раніше стало відомо, що компанія Ілона Маска Теsla відкликає 125 227 автомобілів у США у зв'язку з несправністю системи попередження про необхідність пристебнути ремені безпеки. Відкликання стосується авто Model S 2012-2024, Model X 2015-2024, Model 3 2017-2023 і Model Y 2020-2023.