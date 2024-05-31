Японія продемонструвала перший у світі дерев'яний супутник (відео)

Учені університету Кіото та компанія Sumitomo Forestry представили перший у світі дерев'яний супутник

У Японії завершено створення першого у світі супутника LignoSat із дерева. Про це повідомили в Кіотському університеті, фахівці якого витратили на його розробку та будівництво понад чотири роки. Про це пише The Japan Times.

Розробкою та будівництвом першого у світі дерев'яного супутника з квітня 2020 року займалися інженери Кіотського університету та лісообробної компанії Sumitomo Foresty. Проект ґрунтується на міркуваннях турботи про довкілля, бо при поверненні на Землю при вході в атмосферу апарат повністю згорить. LignoSat є кубічним супутником і товщиною стінки від 4 до 5,5 мм. На корпусі апарату також розташовані кілька алюмінієвих стулок, на ньому закріплені сонячні батареї, а його маса становить 1 кг.

При складанні супутника застосовувалася традиційна японська техніка роботи з дерева – в ній не використовуються кріплення на кшталт цвяхів і гвинтів, а також немає клейких матеріалів.

«Розширення потенціалу деревини як стійкого ресурсу має велике значення. Ми прагнемо створити середовище проживання людей із використанням деревини в космосі, наприклад на Місяці та Марсі, у майбутньому», – сказав професор Кіотського університету та астронавт Такао Доі.

The Japan Times пише, що проєкт LignoSat спрямований на боротьбу з космічним безладом і сприяння більш екологічно чистій космічній діяльності. Поточні міжнародні правила вимагають, щоб супутники поверталися в атмосферу після завершення своїх місій, щоб уникнути їх перетворення на космічне сміття.

Апарат уже пройшов перевірку на перебування у відкритому космосі, наголошують автори проєкту. Передбачається, що LignoSat вирушить на орбіту на ракеті SpaceX вже цього року. Протягом шести місяців після запуску будуть зібрані дані про розширення та стиснення деревини, внутрішню температуру, геомагнетизм і роботу електронного обладнання. Ці дані, отримані станцією зв’язку Кіотського університету, будуть враховані при розробці другого супутника LignoSat-2.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати та Японія спільно працюють над створенням нової ракети, яка збиватиме гіперзвукову зброю ймовірного супротивника.