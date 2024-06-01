Парад планет: коли споглядати унікальне явище

Найкраще на ранковому небі 3 червня буде видно Марс

На початку червня відбудеться парад шести планет – Меркурія, Марса, Юпітера, Нептуна, Сатурна та Урана. Однак побачити це явище із Землі буде непросто. Про це повідомляють Space.com та The Guardian.

Планети розташуються по діагоналі по один бік від Сонця. Сатурн буде виднітися найвище, а після нього – Нептун, Марс, Уран і Меркурій. Найближче до горизонту Землі буде Юпітер.

Найкраще на ранковому небі 3 червня буде видно Марс. Спостерігати за помаранчевим світлом планети, що розташується поблизу Місяця, можна буде приблизно о четвертій ранку.

А для того, щоб побачити на світанку замасковані яскравим ранковим світлом Меркурій і Юпітер, доведеться використати бінокль. Перешкоди на видноколі, як-от віддалені будівлі чи дерева, також ускладнять спостереження.

Сатурн зійде на обрій близько другої години ночі, але найкраще його буде видно тоді, коли небо почне світлішати. Однак спостерігати за кільцями планети без спеціальних приладів не вийде. Водночас Уран буде видно неозброєним оком, але тільки в темному небі.

Нептун під час параду буде вшестеро тьмяніший за Уран, тому побачити планету вдасться тільки з допомогою оптичних приладів і зоряної карти.

Очікується, що астрономічне явище триватиме кілька днів, у той час як ті самі планети будуть вирівнюватися – хоча й в іншому порядку – у серпні та січні 2025 року, однак ідентичний парад доведеться чекати значно довше.

Доктор Ед Блумер, астроном з Королівської обсерваторії Гринвіча, що у Великій Британії, застеріг спостерігачів за планетами не дивитися на Сонце під час пошуку параду на ранковому небі, щоб запобігти пошкодженню очей.

Інструктор та запрошений лектор нью-йоркського Планетарію Гайден рекомендує дочекатися наступного параду, який відбудеться 31 та/або 1 лютого 2025 року. Тоді із Землі можна буде побачити лінію з чотирьох яскравих планет і зростаючого півмісяця.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 31 травня, за даними NASA, повз Землю мав пролітати великий астероїд розміром 54 Дональда Трампа.