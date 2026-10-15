«Не треба говорити про це вголос». Лідери ЄС готують прохання до Зеленського – FT

Лідери ЄС хочуть, щоб Зеленський був стриманішим у висловлюваннях про Трампа

Європейські союзники побоюються, що публічна критика Дональда Трампа може ще більше погіршити відносини між Україною та США

Лідери Європейського Союзу планують попросити президента України Володимира Зеленського утриматися від різкої публічної критики американського президента Дональда Трампа. Європейські союзники побоюються подальшого загострення відносин між Києвом і Вашингтоном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За інформацією трьох посадовців, обізнаних із підготовкою саміту ЄС, відповідне прохання Зеленському мають намір озвучити під час закритих переговорів у Брюсселі в п'ятницю, 16 жовтня.

Європейські лідери не обов'язково вважають критику Трампа з боку Зеленського безпідставною, однак переконані, що публічні суперечки можуть зашкодити подальшій співпраці України зі Сполученими Штатами. «Можливо, це й правда, але не обов'язково щоразу говорити про це вголос», – пояснив один зі співрозмовників видання.

За його словами, позиція 27 лідерів Євросоюзу під час розмови із Зеленським буде «співчутливою, але водночас твердою».

Financial Times зазначає, що під час попередніх загострень у відносинах між Зеленським і Трампом європейські політики переважно ставали на бік українського президента. Зокрема, вони особисто відвідували Вашингтон, щоб переконати американського лідера не припиняти підтримку України.

Проте цього разу європейські керівники планують зайняти критичнішу позицію щодо висловлювань Зеленського. Водночас вони мають намір запевнити українського президента в подальшій підтримці з боку Євросоюзу.

Як пояснили джерела видання, зміна підходу пов'язана з нестабільністю трансатлантичних відносин та російськими атаками на Україну, які тривають.

Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість із російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального на американський і світові ринки. Зеленський розкритикував це рішення, наголосивши, що послаблення економічного тиску на Москву сприятиме продовженню війни.

У відповідь Трамп заявив, що Україні нібито час обрати нового президента, та звинуватив Зеленського в небажанні укладати мирну угоду з Росією.

14 жовтня Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану визнав, що почувається зрадженим через позицію США. Український президент також висловив жаль через можливу втрату сильного партнера, наголосивши, що Україна не може дозволити собі слабкість.