Голлівудський актор Джим Керрі таємно одружився – ЗМІ

Шлюб Джима Керрі з акторкю Мін А є третім для актора

64-річний канадсько-американський актор Джим Керрі одружився зі своєю обраницею, акторкою та художницею Мін А. Звістку про таємне весілля виданню People підтвердив представник актора, пише «Главком».

Так, Джим Керрі та Мін А зіграли весілля у колі найближчих людей. Для преси свято було закрите. Церемонія пройшла у Лос-Анджелесі. Артисти публічно підтвердили свої стосунки сім місяців тому, коли зʼявилися разом на публіці.

Джим Керрі раніше помічали з акторкою Мінзі, однак пара не афішувала стосунки фото з відкритих джерел

Для Джима Керрі цей шлюб є третім. Першою дружиною актора стала Мелісса Вомер, експодружжя має доньку Джейн. Вдруге Джим Керрі одружився зі своєю партнеркою по сцені у фільмі «Тупий і ще тупіший», акторкою Лорен Голлі. Шлюб тривав рік. Після розлучення Керрі мав стосунки з акторками Рене Зеллвегер, Дженні Маккарті. Згодом актор почав зустрічатися із Керрі Катріона Вайт, під час стосунків жінка пішла з життя, скоївши самогубство.

Як писав «Главком», актор та комік Джим Керрі вперше показав свою кохану в лютому цього року. Актор зізнався своїй партнерці в коханні прямо зі сцени та показався з обраницею на церемонії вручення французької кінопремії «Сезар». Джим Керрі назвав Мін А своєю «супутницею».

Джим Керрі зізнався своїй партнерці в коханні прямо зі сцени на церемонії вручення французької кінопремії «Сезар» фото: кадри з відео

Зіркову пару бачили разом ще у 2022 році, коли вони гуляли у Лос-Анджелесі. Проте раніше закохані не підтверджували стосунки, тому скільки часу вони вже перебувають у стосунках – невідомо.