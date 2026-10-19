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В аеропорту Чикаго папуга напав на пасажирів (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Крилатого відвідувача аеропорту вдалося зловити прибиральниці
фото: кадри з відео

Птах упродовж п'яти годин розважав пасажирів

В аеропорту О’Гара в Чикаго (США) стався курйозний інцидент. Пасажири в терміналі зазнали нападу папуги, кадри розлетілися мережею. Про це пише «Главком» із посиланням на CBS Chicago.

Так, великий зелений папуга залетів до аеропорту через відкриті двері. Згодом птах опинився біля стійки реєстрації, де стояли пасажири рейсу авіакомпанії Air France.

Тоді ж папуга почав сідати мандрівникам на голови та їхній багаж. Ба більше, він намагався вкусити деяких туристів. З’ясувалося, що птах розважав пасажирів протягом п’яти годин.

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Подробицями курйозу поділився працівник аеропорту Періс Елберт, який зняв усе на відео. «Це було смішно, але водночас божевільно. І сумно теж. Знаєте, усі казали: «Ой, який милий птах!» Але щоразу, коли хтось наближався, птах починав нападати й шаленіти. Багато людей хотіли його спіймати, але щоразу, коли вони намагалися схопити його або просто лагідно поводитися з ним, птах обирав бійку, а не втечу», – розповів чоловік.

Птаха зрештою зловила прибиральниця за допомогою своєї сорочки. Потім жінка відвезла папугу до ветеринара, щоб з’ясувати, чи він здоровий. Річ у тім, що в пауги було повністю відсутнє пірʼя на шиї.

До слова, в аеропорту Кельн-Бонн у Німеччині митники виявили у валізі мексиканця 37 отруйних змій та 55 ящірок. Чоловік намагався незаконно ввезти рептилій до країни, сховавши їх у пляшках із шампунем, кремом, пластикових контейнерах та згорнутих шкарпетках.

Також повідомлялося, в аеропорту Мілан-Мальпенса стався курйозний інцидент. Один з рейсів до Аліканте (Іспанія) був вимушено скасований через рій комарів. Комахи спричинили хаос на борту.

Нагадаємо, на заводі авіабудівної корпорації Airbus на околицях Монреаля (Канада) стався незвичайний інцидент – родина із шести єнотів проникла на територію підприємства, що призвело до тимчасової зупинки виробництва літаків.

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Теги: птахи аеропорт гумор США відео

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