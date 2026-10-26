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Офіс президента заявив про зміну планів США щодо мирних переговорів у Брюсселі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Офіс президента заявив про зміну планів США щодо мирних переговорів у Брюсселі
Наразі невідомо, чи відбудеться зустріч у Брюсселі та чи зміниться її формат або дата
фото: Reuters

Поїздку Володимира Зеленського до бельгійської столиці поки не підтверджується

Офіс президента України поки не підтверджує можливий візит Володимира Зеленського до Брюсселя цього тижня. Причиною називають зміну планів американської сторони, яка впливає на підготовку можливої зустрічі за участю представників України, Європейського Союзу, НАТО та США. Про це повідомив радник президента Дмитро Литвин, пише «Главком».

Він дав відповідь на запитання щодо можливої зустрічі Зеленського з представниками ЄС, НАТО та Сполучених Штатів. «Поки не підтверджуємо через зміну планів американської сторони», – зазначив Литвин.

Наразі невідомо, чи відбудеться зустріч у Брюсселі та чи зміниться її формат або дата. Офіс президента не надав додаткових подробиць щодо оновлених планів американської сторони.

Варто нагадати, що 25 жовтня президент Володимир Зеленський в інтерв’ю повідомив, що на 27-28 жовтня у Брюсселі запланована зустріч за його участі з генсеком НАТО Марком Рютте, а також представниками Євросоюзу та США в межах мирного процесу. Там мали обговорюватися, зокрема, безпекові аспекти дипломатичного завершення війни в Україні.

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Теги: Європа Бельгія США переговори Володимир Зеленський

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