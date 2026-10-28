Проросійські хакери спричинили аварії у країнах НАТО – Bloomberg

Кібератаки на водопостачання, заводи та крематорії призвели до пожеж, витоків небезпечних речовин і перебоїв із водою

Проросійські хакерські угруповання атакують промислові підприємства та об'єкти критичної інфраструктури в країнах НАТО, спричиняючи реальні аварії. З кінця 2024 року подібні інциденти зафіксували приблизно у 20 країнах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розслідування Bloomberg.

За даними агентства, хакери отримують доступ до систем управління промисловим обладнанням, після чого втручаються в роботу підприємств, насосних станцій та інших об'єктів.

Зокрема, в Іспанії зловмисники порушили роботу кремаційних печей і двох виноробних підприємств. На заводі з виробництва обладнання для відновлюваної енергетики одна з атак спричинила пожежу.

У Данії після зламу насосної станції без водопостачання залишилися близько 450 будинків. Згодом через неконтрольоване підвищення тиску пошкодилися водопровідні труби.

У США хакери втручалися в роботу систем водопостачання та холодильного обладнання. На одному з м'ясопереробних підприємств через атаку зіпсувалися близько 900 кг м'яса, а витік аміаку змусив евакуювати працівників.

Bloomberg називає серед причетних угруповання CARR та Z-Pentest, які здійснюють атаки на промислові системи.

За твердженням американської прокуратури, російське Головне управління Генштабу (ГРУ) брало участь у фінансуванні та керуванні діяльністю CARR.

Особливу небезпеку становить те, що зловмисники часто втручаються в роботу обладнання, не розуміючи всіх можливих наслідків. Вони використовують слабкий захист промислових систем і намагаються завдати максимальної шкоди.

Одна з керівниць CARR Юлія Панкратова заявила Bloomberg, що угруповання продовжить атакувати лікарні та системи водопостачання. За її словами, жодних «червоних ліній» для таких операцій немає.

Нагадаємо, раніше Міністерство юстиції США повідомило про заходи проти проросійських хакерських угруповань, які атакували критичну інфраструктуру США та союзників по НАТО. За даними американського слідства, CARR здійснила сотні кібератак, зокрема на системи питного водопостачання.