У нас немає плана «б»! Чи є план «б» в ЄС?

Європейські лідери уникають конфлікту з Трампом і, схоже, чекають на результати виборів у США. Тим часом Вашингтон посилюватиме тиск на Київ і Брюссель, а простір для самостійних рішень України звужуватиметься

Візит Зеленського до Лондона поки не приніс вагомих результатів крім заяви про прискорення поставок ракет LMM. Схоже, стратегія європейців – чекати, чим закінчаться вибори у США.

1. До останнього часу алгоритм дій в таких ситуаціях був наступний. Сварка – європейці просять Україну не ескалювати – лідери Британії, Франції, Німеччини та Італії вмовляють Трампа відступити – примирливо зустріч з Зеленським.

Зараз нема навіть натяків на те, що лідери європейських країн починають свою примирливо функцію. Більше того, вони роблять все, щоб не посваритися з Трампом.

2. В цей же час ми маємо ситуацію, коли ряд українських чиновників входить в ескалацію з США без будь-якої стратегії. Більше того, в силу багатьох обставин, в тому числі і обʼєктивних, ми змушені будемо погодитися на ту стратегію, яку нам запропонує ЄС.

3. І тут ми підходимо до головного питання сьогоднішнього дня: «а чи існує план «б» в європейців? Зараз, схоже, запасний план європейців зводиться до двох пунктів:

а) дочекатися результатів виборів;

б) за цей час не посваритися з Трампом. Що буде в разі того, коли республіканці збережуть більшість в сенаті поки абсолютно відкрите питання (чому це важливо, я говорив вчора, лінк на відео буде в коментарях).

4. На цьому фоні варто звернути увагу на те, що стратегія Трампа – це спроба дотиснути не лише Україну, але й ЄС до швидких рішень, які продемонструють, що Трамп досягнув мирної угоди. Поки європейці до цього не готові. Але тиск точно буде посилюватися.

5. Паралельно Трамп спробує вийти на певне примирення з Іраном, хоча там ситуація значно складніша, як через те, що США не готові до будь-якої ширшої ескалаціі ні в Ірані, ні в Ємені, так і через вибори в Ізраілі, які відбудуться за тиждень до виборів в США.

6. На жаль, в наступні тижні у нас буде надто мало субʼєктності для самостійної гри. Ми будемо змушені рухатися в фарватері виключної логіки лідерів Європи.

7. Я хотів би просто нагадати всім, що головний принцип американської дипломатії – не вирішити питання, а досягнути балансу сил між великими системами. Це завжди треба памʼятати, коли ми вживаємо термін «справедливість».