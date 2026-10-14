Убивство п’ятьох військових на Харківщині: з’явилися нові деталі

Правоохоронці перевіряють можливу причетність до диверсійно-розвідувальної групи РФ

На Харківщині внаслідок збройного нападу загинули п’ятеро військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади. «Главком» першим повідомив про вбивство, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах. Згодом подробиці події оприлюднила Військова служба правопорядку у Збройних силах України.

Напад стався 13 жовтня в Харківському районі. За даними ВСП, невідомий чоловік у цивільному одязі, озброєний автоматичною зброєю, підійшов до будівлі, де перебували військовослужбовці, та відкрив вогонь на першому поверсі. Після цього він залишив приміщення й зник у невідомому напрямку.

П’ятеро військових дістали поранення, несумісні з життям. Остаточні висновки щодо характеру травм мають встановити за результатами судово-медичних експертиз.

Правоохоронці перевіряють версію про російську ДРГ

За попередньою інформацією 72-ї окремої механізованої бригади, до події можуть бути причетні особи, які, ймовірно, є громадянами Росії. У ВСП також повідомили, що правоохоронці перевіряють різні версії, зокрема можливу причетність нападника до диверсійно-розвідувальної групи Збройних сил РФ. Водночас ця версія наразі не має остаточного підтвердження.

До розшуку залучені військові правоохоронці Харківського зонального відділу ВСП, зокрема відділення швидкого реагування «Скорпіон» і відділення розшуку. Вони працюють спільно з підрозділом розвідки, слідчими Національної поліції та представниками Служби безпеки України.

Загиблі не мали порушень військової дисципліни

За інформацією командування військової частини, загиблі військовослужбовці позитивно характеризувалися, не мали порушень військової дисципліни та не притягувалися до адміністративної чи дисциплінарної відповідальності. За наявними даними, вони підтримували дружні стосунки з побратимами.

Обставини нападу встановлюються. Військова служба правопорядку продовжує розшукові заходи у взаємодії з іншими правоохоронними органами.

Офіс генпрокурора заявив про початок розслідування

Як повідомив Офіс генерального прокурора, 14 жовтня за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Слідство перевіряє кілька версій події, зокрема можливу причетність нападника до диверсійно-розвідувальної групи Збройних сил РФ. Наразі тривають невідкладні слідчі та розшукові заходи для встановлення особи нападника та його місцезнаходження.

Варто нагадати, що загалом загинули п'ятеро військовослужбовців ЗСУ. Правоохоронці отримали орієнтування щодо розшуку. За наявною інформацією, на території Харківської області втекли з полону двоє військовослужбовців РФ. Наразі тривають їхні пошуки.