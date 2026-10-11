Балістичний терор. Міністр оборони розказав про успішну асиметричну відповідь України

Хмара зазначив, що Україна за місяць вразила вісім установок для запуску балістики

Хмара: Загроза балістичних ударів залишається критичною

За вересень і початок жовтня Сили оборони уразили вісім російських пускових установок, які використовувалися для балістичних ударів по Україні. Про це повідомив міністр оборони Євген Хмара під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Загроза балістичних ударів залишається критичною. Наявних і потенційних поставок ракет для протибалістичної оборони недостатньо, щоб повністю покрити цю загрозу. Міноборони працює з партнерами над прискоренням постачання необхідних ракет», – наголосив міністр.

Очільник Міноборони зауважив, що завдання полягає в тому, щоб не чекати на укладення великих довгострокових контрактів, а якнайшвидше знаходити доступні запаси ракет у партнерів і прискорювати їх передачу Україні. За його словами, Україні потрібні десятки й сотні ракет, а не поодинокі поставки. «Паралельно Україна застосовує асиметричну відповідь – уражає російські пускові установки», – сказав він.

«За вересень і початок жовтня Сили оборони уразили вісім установок, які використовувалися для балістичних ударів: три були знищені, п’ятеро пошкоджені. Такі удари вже змушували противника скасовувати або змінювати заплановані балістичні атаки», – підкреслив Хмара.

До слова, Сили оборони України 16 вересня та в ніч на 17 вересня уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів. Серед цілей – дві пускові установки ЗРК С-400, звідки могли бити балістикою по Києву.