Цукерберг продав акції Meta за рекордну суму: на що витратить кошти

Цукерберг продав акції Meta майже на $500 млн

Засновник та голова Meta Марк Цукерберг продав майже півмільярда доларів акцій Meta Platforms Inc. за останні два місяці 2023 року після дворічної перерви, під час якої ціна акцій компанії впала до мінімуму за сім років. При цьому кошти він планує витратити, здебільшого, на благодійні проекти. Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Комісії з цінних паперів США.

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Марк Цукерберг за останні два місяці продав приблизно 1,28 млн акцій своєї компанії. Зазначається, що в цілому він виручив $428 млн.Рішення протягом двох років Цукерберга, який не продавав акції, все-таки позбутися частини паперів, що йому належать, агентство пояснює тим, що за останній рік котирування сильно зросли. Зараз вони торгуються на рівні, близькому до досягнутого у 2021 році максимуму.

Раніше зазначалося, що з січня до листопада 2023 року ринкова вартість Meta зросла на 172%, випередивши тим самим усі технологічні компанії Сполучених Штатів, крім техногіганта Nvidia Corp. Наголошувалося, що продаж акцій дозволить Цукербергу збільшити доходи від венчурного капіталу, а також інвестицій у наукові дослідження та інші компанії.

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За словами представника компанії, Цукерберг в основному продає акції Meta для фінансування благодійних ініціатив. Він пообіцяв віддати 99% своєї частки на благодійні цілі.

Також стало відомо, що до нового року судові пристави стягнули багатомільярдні штрафи з компаній Google і Meta. Станом на 1 січня 2024 року всі виконавчі провадження щодо цих юросіб були закриті. Ці компанії стали рекордсменами за призначеними штрафами.

До слова, Марк Цукерберг будує великий комплекс із підземним бункером на Гаваях. Його вартість сягає $100 млн, а разом із землею – $270 млн. Ранчо на острові Кауї стане одним із найдорожчих особистих будівництв у сучасній історії. Про це йдеться у розслідування WIRED. Ділянка, де розгортається будівництво, оточена високою стіною. Охоронці чергують біля в'їзних воріт та патрулюють навколишні пляжі на квадроциклах. Джерела відзначають, що різні будівельні бригади на об'єкті закріплені за окремими проєктами й працівникам заборонено розмовляти з іншими бригадами про свою роботу. Крім того, категорично заборонено робити фото/відеофіксації об'єктів. Марк Цукерберг розпочав процедуру купівлі землі ще у 2014 році.