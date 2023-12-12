Google програла компанії Epic Games: чому це історичне рішення для всіх розробників додатків

Google програла антимонопольну справу проти компанії-виробника комп'ютерних ігор Epic Games

Американський виробник комп'ютерних ігор та програмного забезпечення Epic Games виграв антимонопольний судовий розгляд над компанією Alphabet Google, яка стверджує, що керує магазином програм Play. Про це пише видання The Verge.

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Протистояння почалося ще в 2020 році, після того, як Fortnite було видалено з Google Play та App Store. Через три роки після того, як Epic Games, виробник гри Fortnite, подала до суду на Apple і Google за нібито незаконну монополію на магазини додатків, і лише зараз Epic виграла. Суд присяжних у справі Epic проти Google виніс вердикт: було встановлено, що Google перетворив свій магазин додатків Google Play і сервіс Google Play Billing на незаконну монополію. Серед звинувачень було й те, що компанія Google незаконно пов'язує разом свій магазин Play та платіжну службу, що зобов'язує розробників використовувати те й інше для того, щоб їхні програми були включені до магазину.

Таким чином, суд визнав, що Google перетворила свій магазин додатків та білінгову систему Google Play на незаконну монополію. Рішення на користь Epic Games було одностайним. Google, у свою чергу, планує подавати апеляцію.

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«Ми плануємо оскаржити вирок. Android і Google Play пропонують більший вибір і відкритість, ніж будь-яка інша основна мобільна платформа. Випробування показало, що ми жорстко конкуруємо з Apple та її App Store, а також магазинами програм для пристроїв Android та ігрових консолей. Ми продовжуватимемо захищати бізнес-модель Android і залишатимемося глибоко відданими нашим користувачам, партнерам і ширшій екосистемі Android», – заявив віце-президент у зв'язках з урядом та державною політикою Google Вілсон Вайт.

У публікації в блозі компанії Epic Games сказано: «Сьогоднішній вердикт є перемогою для всіх розробників додатків і споживачів у всьому світі. Це доводить, що практика магазину додатків Google є незаконною, і вони зловживають своєю монополією, щоб отримати непомірні комісії, придушити конкуренцію та скоротити інновації».

Повідомляється, що обидві сторони мають зустрітися у січні 2024 року, щоб обговорити наслідки справи. Зазначимо, що Epic не вимагала грошового відшкодування збитків; вона хотіла подарувати розробникам повну свободу мати власні магазини програм та білінгові системи на Android.

Як пише The Verge, це історична перемога для компанії, особливо тому, що Epic майже програла свою боротьбу з Apple два роки тому, коли суддя Івонн Гонсалес Роджерс вирішила, що ця боротьба не має нічого спільного з програмами. Хоча Epic не подала позов про відшкодування збитків, генеральний директор Epic Games Тім Суїні припустив, що Epic може заробити сотні мільйонів або навіть мільярди доларів, якщо їй не доведеться платити комісію Google.

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Нагадаємо, минулого місяця в ході слухання з'ясувалося, що Epic відмовилася від угоди з Google на $147 млн. Слід зазначити, що рішення суду знаменує поразку для компанії Google, яка разом з Apple працює в одному з найбільших у світі магазинів додатків. Якщо рішення залишиться чинним, це може вплинути на економіку магазинів додатків, потенційно надавши розробникам більше впливу на те, як поширюються їхні додатки і як вони отримують прибуток від них.

Нагадаємо, традиційно компанія Google презентувала підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів Google у 2023 році. Зокрема, серед визначальних моментів року першу позицію посів запит «Карта повітряних тривог». На другому місці був запит «Графік відключення світла», а на третьому – «Пригожин». Також серед трендових запитів року – «Deep State», «Ізраїль» та «Каховська ГЕС». У рейтингу персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом року, першу сходинку посів міністр оборони України Рустем Умєров. Українці також цікавилися блогером Спартаком Субботою, боксером Олександром Усиком, очільником ГУР Кирилом Будановим та мовознавицею Іриною Фаріон.