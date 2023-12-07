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Остін провів переговори з Умєровим у Пентагоні «за закритими дверима»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Остін провів переговори з Умєровим у Пентагоні «за закритими дверима»
Переговори Умєрова і Остіна у Пентагоні
фото: пресслужба Пентагону

Двостороння дискусія базувалася на розмовах, які відбулися минулого місяця в Києві, і включала стратегічні цілі України на наступний рік

Міністр оборони США Ллойд Остін провів у Пентагоні двосторонні дискусії з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Перед початком дискусій за закритими дверима Остін публічно підтвердив, що США підтримують Україну.

«Україна повернула більш ніж половину території, захопленої Росією з початку її неспровокованого вторгнення в лютому 2022 року. Тож ми будемо підтримувати Україну надовго. Я впевнений, що наші союзники та партнери також», – зазначив Ллойд Остін.

За повідомленням Пентагону, сьогоднішня двостороння дискусія базувалася на розмовах, які відбулися минулого місяця в Києві, і включала стратегічні цілі України на наступний рік і довгострокове планування.

Остін також оголосив про 52-ге вилучення зброї і обладнання з запасів США. 

За його словами у пакет входять додаткові боєприпаси, артилерійське і танкове озброєння, боєприпаси для стрілецької зброї. 

Як повідомлялося, Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроєкту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні.

Нагадаємо, на військову допомогу для України Сполучені Штати Америки ще мають $5,9 млрд.

До відома, президент США Джо Байден назвав «абсолютною помилкою» і «божевіллям» перспективу можливої відмови від допомоги Україні, яка протистоїть агресії Росії. 

Уночі 6 грудня стало відомо, що демократи у Сенаті США представили новий пакет фінансування національної безпеки на суму близько 111 млрд доларів для надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також заходів, спрямованих на захист південного кордону.

Теги: США фінансування Україна боєприпаси президент озброєння

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