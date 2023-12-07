Остін провів переговори з Умєровим у Пентагоні «за закритими дверима»

Переговори Умєрова і Остіна у Пентагоні

Двостороння дискусія базувалася на розмовах, які відбулися минулого місяця в Києві, і включала стратегічні цілі України на наступний рік

Міністр оборони США Ллойд Остін провів у Пентагоні двосторонні дискусії з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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Перед початком дискусій за закритими дверима Остін публічно підтвердив, що США підтримують Україну.

«Україна повернула більш ніж половину території, захопленої Росією з початку її неспровокованого вторгнення в лютому 2022 року. Тож ми будемо підтримувати Україну надовго. Я впевнений, що наші союзники та партнери також», – зазначив Ллойд Остін.

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За повідомленням Пентагону, сьогоднішня двостороння дискусія базувалася на розмовах, які відбулися минулого місяця в Києві, і включала стратегічні цілі України на наступний рік і довгострокове планування.

Остін також оголосив про 52-ге вилучення зброї і обладнання з запасів США.

За його словами у пакет входять додаткові боєприпаси, артилерійське і танкове озброєння, боєприпаси для стрілецької зброї.

Як повідомлялося, Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроєкту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні.

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Нагадаємо, на військову допомогу для України Сполучені Штати Америки ще мають $5,9 млрд.

До відома, президент США Джо Байден назвав «абсолютною помилкою» і «божевіллям» перспективу можливої відмови від допомоги Україні, яка протистоїть агресії Росії.

Уночі 6 грудня стало відомо, що демократи у Сенаті США представили новий пакет фінансування національної безпеки на суму близько 111 млрд доларів для надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також заходів, спрямованих на захист південного кордону.