Білий дім готовий піти на компроміси, щоб забезпечити допомогу Україні – ЗМІ

Білий дім та група республіканців намагаються домовитися про основні умови нової політики щодо мігрантів

Адміністрація президента США Джо Байдена готова піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters.

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За даними видання, Білий дім готовий посилити параметри первинної перевірки для отримання притулку.

За словами джерела, адміністрація Байдена також розглядає певну форму положення про «безпечну третю країну», яке дозволить Сполученим Штатам відмовляти в притулку мігрантам, які проходять через іншу країну шляхом до США.

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Ще однією можливою угодою з республіканцями може бути розширення процедури швидкої депортації. Ця процедура, за словами джерела, може стати дієвою по всій території країни, а не лише на кордоні, як це відбувається зараз.

Також двопартійна група сенаторів, яка працює над угодою, розглядає можливе обмеження кількості подання заяв на отримання притулку. Однак ставлення Білого дому до цього обмеження залишається неоднозначним.

Палата представників та Сенат повинні завершити свою роботу до 14 грудня, що залишає обмежений проміжок часу для прийняття закону про виділення значного пакету фінансової допомоги Україні та Ізраїлю.

Враховуючи суворі часові рамки, Білий дім та група республіканців намагаються домовитися про основні умови нової політики щодо мігрантів, а точніші деталі нового законопроекту будуть доопрацьовані пізніше.

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Білий дім і Конгрес США поспішають укласти угоду, яка б забезпечила військову допомогу двом союзним країнам і водночас перешкоджала б нелегальній імміграції через кордон США та Мексики.

Як повідомлялося, Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроєкту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні.

Законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів для просування під час процедурного голосування в Сенаті американського Конгресу. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні. Байден прокоментував провальне голосування у Сенаті щодо допомоги Україні.

До слова, Сполучені Штати Америки можуть надати допомогу Україні протягом декількох тижнів, але не можуть гарантувати майбутніх поставок.