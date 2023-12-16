Вояж Зеленського в США та Європу: FT зробила невтішні висновки

Вогнева міць Києва вичерпується якраз в той момент, коли Москва відновлює повітряні атаки на найважливіші об'єкти інфраструктури

Президент Володимир Зеленський почав цей тиждень з надією на те, що два найбільших союзника України перед обличчям російського вторгнення нарешті схвалять пакети фінансової допомоги на загальну суму 115 мільярдів доларів. Він закінчив її з незначними результатами. Видання Financial Times пише, що ослаблення підтримки Києва у Вашингтоні і Брюсселі співпало з тим, що президент Росії Володимир Путін поклявся нападати на Україну до тих пір, поки не будуть досягнуті його цілі по «денацифікації» та «демілітаризації» країни.

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У середу Конгрес США знову не зміг схвалити пакет допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів попри те, що Зеленський відправився до Вашингтона, щоб особисто лобіювати інтереси законодавців. Два дні по тому саміт лідерів ЄС завершився без угоди про виділення Україні 50 мільярдів євро на чотири роки, хоча вони і погодилися почати переговори з Києвом про членство.

«Це був момент, коли лідери ЄС повинні були вийти на сцену», – сказав один західний дипломат. «І вони пропустили».

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Попри те, що Брюссель і Вашингтон пообіцяли виділити в найближчі кілька тижнів деяку суму, їх нездатність забезпечити довгострокову фінансову стабільність Києва відбувається в особливо чутливий момент конфлікту. Контрнаступ України цього року не зміг звільнити значні території від російської окупації, а вогнева міць Києва вичерпується якраз в той момент, коли Москва відновлює повітряні атаки на найважливіші об'єкти інфраструктури України напередодні зими

ЄС та США були найбільшими постачальниками військової та фінансової допомоги Україні після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, підтримуючи озброєння її військ та функціонування уряду.

Однак в останні місяці свіжі обіцянки про надання нової значної допомоги вичерпалися. Щоб поповнити свій бюджет, Києву, можливо, доведеться повернутися емісії грошей, що поставить під загрозу економічну і фінансову стабільність.

«В України є ліквідність до січня, але після цього вона стає трохи жорсткою. Нам потрібно діяти швидко», – сказав один з представників ЄС. «Україна має право нервувати. Це зовсім не комфортна ситуація».

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Зеленський отримав безліч похвал від високопоставлених представників оборонного відомства США, деяких законодавців від обох партій і президента США Джо Байдена, але полетів назад відносно з порожніми руками. У Білому домі Байден був змушений знизити обіцянку США про підтримку Києва «стільки, скільки буде потрібно» до поставок країні зброї «стільки, скільки ми зможемо».

Український лідер все ж домігся виділення нової порції американської військової допомоги, але, ймовірно, однією з останніх, враховуючи, що американське фінансування закінчиться в кінці року.

«Ми швидко наближаємося до кінця нашої здатності допомогти Україні відповісти на термінові оперативні запити, які у неї є», – сказав Байден.

У Москві Путін зловтішався. «Україна сьогодні майже нічого не виробляє, все йде із Заходу, але халява коли-небудь закінчиться, і, схоже, вже закінчується», – заявив російський президент на пресконференції, що транслюється по всій країні в четвер.

Хоча ЄС не зміг домовитися про фінансування, він заявив, що Україна може почати переговори про вступ до блоку, що є важливою ознакою політичної підтримки попри те, що процес вступу може тривати кілька років і може бути заблокований будь-якою країною-членом на цьому шляху.

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Саміт ЄС ознаменував «гірко-солодкий момент у відносинах ЄС з Україною», – сказав Міхал Барановський з аналітичного центру німецького Фонду Маршалла у Варшаві. Рішення ЄС відкрити переговори з Україною і Молдовою – воістину історичне, навіть якщо це тільки початок довгого шляху». Гіркота викликана рішенням Угорщини накласти вето на фінансовий пакет у розмірі 50 мільярдів євро, що вкрай важливо для фінансового здоров'я української держави».

Офіційні особи, знайомі з ходом переговорів, повідомили, що Зеленський в приватному порядку сказав лідерам, що для нього важливіше отримати угоду щодо переговорів про членство в ЄС, ніж щодо фінансування.

Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів, сказав, що відкриття переговорів про членство в ЄС з Україною «було «плюсом», але «мінусом цієї Європейської ради було те, що ми не домовилися про гроші».

Рютте заперечує, що це перемога Путіна: «Він знає ,що ми знайдемо спосіб якось вирішити фінансове питання».

«Вето на виділення 50 млрд євро говорить не стільки про нестійку рішучість заходу, скільки про Віктора Орбана», – сказав Ян Бонд, заступник директора Центру європейських реформ, говорячи про угорського прем'єра. «Зрештою, Україна отримає гроші ЄС. Але в США існує реальна проблема».

У Вашингтоні демократи заявили, що після зустрічі із Зеленським вони переконалися в терміновості досягнення угоди про фінансування.

«Час діяти настав. Ми повинні виконати свої зобов'язання і прийняти пакет заходів безпеки до кінця року», – сказав Марк Уорнер, сенатор від штату Вірджинія і голова сенатського комітету з розвідки.

Переговори у Верхній палаті з метою знайти компромісне рішення щодо заходів стримування імміграції на південному кордоні з Мексикою, які республіканці ставлять в якості умови для будь-якої додаткової допомоги Україні, пожвавилися, і чиновники Білого дому стали брати в них більш активну участь.

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Але досягнення угоди до зимових свят видається малоймовірним, і деякі республіканці заявили, що Зеленському просто пора вести переговори з Путіним.

«Це кривавий глухий кут», – сказав Рон Джонсон, сенатор-республіканець від штату Вісконсин, в інтерв'ю Fox News після візиту Зеленського. «Ця війна повинна бути закінчена, і чим швидше, тим краще».

Нагадаємо, у межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом. Президент США висловив свою підтримку Україні та запевнив, що Сполучені Штати стоятимуть на боці України.