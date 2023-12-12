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Єврокомісія має намір передати прибутки від російських активів Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Єврокомісія має намір передати прибутки від російських активів Україні
На саміті 14-15 грудня країни-члени ЄС вирішуватимуть долю євроінтеграційного процесу для України, а також її фінансової підтримки
фото з відкритих джерел

ЄС може зібрати Україні близько €15 млрд до 2027 року

Європейський Союз запропонує використати заморожені російські активи для фінансування потреб України. Про це пише Financial Times. 

За даними видання, Єврокомісія має намір зібрати близько 15 мільярдів євро до 2027 року у вигляді доходів від заморожених активів Росії, які можуть бути спрямовані на підтримку України.

Зазначається, що раніше представник Єврокомісії Ерік Мамер та глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель підтвердили, що Єврокомісія 12 грудня представить проєкт спеціального оподаткування доходів від реінвестування доходів від заморожених активів Росії. Цей проєкт має бути остаточно затверджений на засіданні колегії Єврокомісії, яке відбудеться у вівторок у Страсбурзі.

План Єврокомісії було відкладено з літа після того, як кілька країн-членів ЄС та Європейський центральний банк заявили про юридичні та фінансові проблеми.

Нерішучі спроби США та ЄС домовитися про додаткову фінансову підтримку України дали новий імпульс пропозиціям щодо отримання прибутку від заморожених коштів Москви.

Для того, щоб план спрацював і гроші потрапили до Києва, потрібна одноголосна підтримка країн-членів ЄС. На саміті 14-15 грудня у Брюсселі країни-члени ЄС вирішуватимуть подальшу долю євроінтеграційного процесу для України, а також її фінансової підтримки.

У разі позитивного для України рішення, прибуток від російських активів буде перераховано до спільного бюджету ЄС для подальшої підтримки України.

Нагадаємо, наступного тижня Європейський Союз затвердить законопроєкт про використання коштів від російських активів, заморожених через санкції. Ймовірно, найближчим часом Україна не отримає гроші через сумніви глав Франції, Німеччини та Бельгії. 

Раніше Європейський Союз засумнівався у правильності запропонованого головуючою в об'єднанні Іспанії рішення щодо передачі Україні заморожених російських активів для повоєнного відновлення. Декілька держав Європейського союзу не підтримали висунуту Іспанією пропозицію використати для допомоги Україні прибуток із заморожених російських активів.

Протягом кількох місяців офіційні особи ЄС шукали способи зняти прибутки від активів вартістю близько 300 мільярдів доларів, які були заморожені після початку війни. Але цей план викликав скептицизм з боку деяких урядів, зокрема Франції та Німеччини, а також з боку Європейського центрального банку, який побоюється, що це може спричинити нестабільність євро.

До слова, країни ЄС узгодили пропозицію Єврокомісії надати Україні 50 млрд євро кредитів і грантів упродовж наступних чотирьох років.

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Теги: Єврокомісія гроші фінансування Європейський союз

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