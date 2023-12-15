Президент Євроради анонсував саміт ЄС, на якому обговорять 50 млрд євро для України

Перегляд бюджету Євросоюзу підтримали вже 26 із 27 держав-членів блоку

Лідери країн Європейського союзу зустрінуться на саміті на початку 2024 року, щоб обговорити надання Україні 50 млрд євро. Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє The Guardian та Sky News.

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За словами голови Євроради, Уже 26 із 27 країн підтримали перегляд бюджету Євросоюзу до 2027 року, що передбачає надання Україні 50 млрд євро. Спеціальний саміт ЄС, на якому знову підніматиметься це питання, пройде на початку наступного року.

Мішель наголосив, що «пропозиція дуже добре збалансована», оскільки демонструє відданість підтримці України та враховує такі пріоритети, як міграцію й оборону.

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«Я впевнений та сповнений оптимізму, що ми зможемо виконати нашу обіцянку підтримати Україну фінансовими коштами», – президент Євроради.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України привітало досягнення на саміті ЄС принципового рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) розміром 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Раніше повідомлялося, що лідери країн Євросоюзу, ймовірно, домовляться на цьому тижні про виділення близько 50 млрд євро на підтримку України, попри погрози Угорщини накласти вето на це рішення.

До відома, уряд Угорщини повідомив, що готовий відмовитися від вето на виділення ЄС 50 млрд євро допомоги Україні в тому разі, якщо Європейський союз розморозить призначені для Будапешта 30 млрд євро.

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Згодом Європейська комісія вирішила розморозити для Угорщини 10 млрд євро, тобто близько третини від суми, заблокованої через низку проблем із верховенством права в країні. Перед цим була інформація про відмову від розморожування такого траншу для Будапешта.

Як повідомлялося, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні в розмірі 50 млрд євро від Євроюзу. .