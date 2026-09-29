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Прем'єр Британії зробив гучну заяву про наслідки виходу з Євросоюзу

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Прем'єр Британії зробив гучну заяву про наслідки виходу з Євросоюзу
Бернем заявив про необхідність нового формату відносин із Євросоюзом
фото: Reuters, Unsplash

Енді Бернем визнав, що Brexit послабив економіку країни та ускладнив контроль над імміграцією

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що вихід країни з Європейського Союзу приніс більше шкоди, ніж користі. За його словами, Лондон має визначитися з довгостроковим форматом відносин із ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на dpa.

Під час виступу на з'їзді Лейбористської партії в Ліверпулі Бернем заявив, що після Brexit Велика Британія втратила частину контролю над економікою та імміграцією.

«Ми не зможемо забезпечити Великій Британії той чіткий шлях, який нам потрібен до кінця століття, доки не визначимося з довгостроковими відносинами з тим, що, як і раніше, залишається нашим найбільшим ринком. Я не можу сказати вам, що нинішній стан справ нас влаштовує. Brexit приніс більше шкоди, ніж користі», – сказав прем'єр.

Бернем також дав зрозуміти, що уряд може переглянути підхід до так званих «червоних ліній», закладених у передвиборчій програмі Лейбористської партії 2024 року. Вони передбачали, що Велика Британія не повертатиметься до єдиного ринку чи митного союзу ЄС. Водночас конкретних рішень щодо такого повернення прем’єр не оголосив. 

За словами Бернема, під час наступного саміту Велика Британія–ЄС він планує представити кілька варіантів майбутніх відносин із блоком. «Я викладу вам і всій країні, які, на мою думку, існують варіанти довгострокових відносин Великої Британії з нашими європейськими партнерами», – заявив він.

Прем'єр додав, що після цього влада спробує досягти консенсусу щодо одного з варіантів, який визначатиме подальший курс країни у відносинах з Євросоюзом.

Саміт Велика Британія–ЄС раніше планували провести в липні, однак його відклали після відставки попереднього прем’єра Кіра Стармера. Нову дату зустрічі поки не визначено.

Нагадаємо, раніше Шотландія, Уельс і Північна Ірландія почали координувати позиції щодо можливого перегляду свого конституційного статусу. Лідери трьох частин Сполученого Королівства домовилися підписати меморандум про співпрацю, який, зокрема, стосується самовизначення та відносин із Європою.

Перший міністр Шотландії Джон Свінні також звертався до Енді Бернема з пропозицією юридично закріпити право Шотландії визначати власне майбутнє. Бернем допускав можливість нового референдуму за наявності «чіткого консенсусу», однак згодом заявив, що це питання наразі не стоїть на порядку денному.

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Теги: Енді Бернем Лондон Європейський Союз Велика Британія

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