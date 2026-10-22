Принц Гаррі вперше розкрив причини свого повернення до Великої Британії
Принц Гаррі зізнався, що сумував за Великою Британією
Принц Гаррі розповів про причину свого повернення до Великої Британії після шести років життя у США. Наприкінці літа 2026 року принц з дружиною Меган Маркл, семирічним сином, принцом Арчі, та пʼятирічною донькою, принцесою Лілібет, приїхав до Британії. Він пояснив своє рішення в інтервʼю GQ, пише «Главком».
За словами принца Гаррі, саме діти стали однією з причин їхнього повернення. «Можливості для родини. Можливість віддати дітей до британської школи. Це багато для мене значить. Я навіть не уявляв, наскільки це для мене важливо», – сказав він.
Герцог Сассекський також розповів, що його діти вже адаптувалися в нових британських школах. Він вважає, що такий досвід є корисним для них. «Не хвилюйтеся, я не критикую американські школи. Але вважаю, що для дітей 7 і 5 років можливість порівняти й отримати два абсолютно різні культурні досвіди – це сьогодні надзвичайно важливо», – зазначив принц.
Крім того, повернення подружжя Сассекських до Британії було повʼязане з родиною принца Гаррі. Він зізнався, що хотів бути ближчим до рідних та мати можливість проводити більше часу вдома. «Чудово бути поруч із друзями, родиною, а також із друзями та їхніми дітьми, мати можливість постійно влаштовувати спільні ігри, це справді допомагає нашим дітям освоїтися», – поділився принц Гаррі.
Герцог також зізнався, що, попри думки про повернення, його переїзд із родиною не був запланований. Водночас він зауважив, що сумував за батьківщиною, а одним із факторів повернення стало те, яким було його життя у США.
Нагадаємо, принц Гаррі з дружиною та дітьми повернувся до Великої Британії після шести років життя у США. Принц Гаррі, Меган Маркл та їхні діти Арчі й Лілібет прилетіли до Великої Британії приватним літаком у другій половині дня 26 серпня.
Зазначимо, у 2020 році герцог та герцогиня Сассекські відмовилися від виконання своїх обовʼязків та нині не є діючими членами королівської родини. Зокрема, після повернення принца, король Чарль повідомив, який статус та обовʼязки нині матиме його син, принц Гаррі.
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