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Принц Гаррі вперше розкрив причини свого повернення до Великої Британії

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Принц Гаррі відмовився від своїх королівських обовʼязків після переїзду до США у 2020 році
фото: Reuters

Принц Гаррі зізнався, що сумував за Великою Британією

Принц Гаррі розповів про причину свого повернення до Великої Британії після шести років життя у США. Наприкінці літа 2026 року принц з дружиною Меган Маркл, семирічним сином, принцом Арчі, та пʼятирічною донькою, принцесою Лілібет, приїхав до Британії. Він пояснив своє рішення в інтервʼю GQ,  пише «Главком».

За словами принца Гаррі, саме діти стали однією з причин їхнього повернення. «Можливості для родини. Можливість віддати дітей до британської школи. Це багато для мене значить. Я навіть не уявляв, наскільки це для мене важливо», – сказав він.

Герцог Сассекський також розповів, що його діти вже адаптувалися в нових британських школах. Він вважає, що такий досвід є корисним для них. «Не хвилюйтеся, я не критикую американські школи. Але вважаю, що для дітей 7 і 5 років можливість порівняти й отримати два абсолютно різні культурні досвіди – це сьогодні надзвичайно важливо», – зазначив принц.

Крім того, повернення подружжя Сассекських до Британії було повʼязане з родиною принца Гаррі. Він зізнався, що хотів бути ближчим до рідних та мати можливість проводити більше часу вдома. «Чудово бути поруч із друзями, родиною, а також із друзями та їхніми дітьми, мати можливість постійно влаштовувати спільні ігри, це справді допомагає нашим дітям освоїтися», – поділився принц Гаррі.

Герцог також зізнався, що, попри думки про повернення, його переїзд із родиною не був запланований. Водночас він зауважив, що сумував за батьківщиною, а одним із факторів повернення стало те, яким було його життя у США.

Нагадаємо, принц Гаррі з дружиною та дітьми повернувся до Великої Британії після шести років життя у США. Принц Гаррі, Меган Маркл та їхні діти Арчі й Лілібет прилетіли до Великої Британії приватним літаком у другій половині дня 26 серпня.

Зазначимо, у 2020 році герцог та герцогиня Сассекські відмовилися від виконання своїх обовʼязків та нині не є діючими членами королівської родини. Зокрема, після повернення принца, король Чарль повідомив, який статус та обовʼязки нині матиме його син, принц Гаррі. 

Теги: принц Гаррі Велика Британія сім'я

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