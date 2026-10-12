Названо дві категорії працівників, яких не замінить штучний інтелект

Штучний інтелект не загрожує володарям робітничих професій та нейродивергентним людям.

Загострення конкуренції зі штучним інтелектом змушує робітників різного віку шукати шляхи збереження затребуваності на ринку праці. Про це пише «Главком» із посиланням на Fortune.

Очільник компанії Palantir Алекс Карп переконаний, що висока автоматизація не загрожує лише двох категоріям фахівців: володарям робітничих професій та нейродивергентним людям.

Перша група охоплює кваліфікованих майстрів, як-от електриків чи сантехніків. Їхню фізичну практичну діяльність важко цифрувати, а попит на такі кадри зростає через масштабне будівництво датацентрів. Друга категорія стосується фахівців із нестандартним мисленням – зокрема осіб із дислексією, СДУГ чи аутизмом. На думку Карпа, саме здатність бачити речі під інакшим кутом, креативність та схильність до ризику стануть ключовою перевагою над алгоритмами.

Аналітики Gartner передбачають, що до 2027 року п'ята частина компаній із списку Fortune 500 цілеспрямовано залучатиме нейродивергентні таланти. Palantir уже запустила спеціальні стипендіальні програми для підтримки таких кандидатів та випускників шкіл без вищої освіти. Карп вважає традиційне гуманітарне навчання неефективним у новій реальності, пропонуючи молоді альтернативне працевлаштування.

Водночас не всі представники IT-індустрії поділяють такий скептицизм щодо вищої школи. Топменеджери Microsoft та Anthropic зазначають, що гуманітарна освіта формує критичне мислення, розвиває емоційний інтелект і комунікаційні навички – риси, які залишаться виключно людською перевагою.

Раніше повідомлялося, що ректор Вроцлавського університету професор Роберт Олькевич під час відкриття нового навчального року заявив, що використання штучного інтелекту не є ганьбою, однак приховувати його використання неправильно. Він наголосив, що ШІ може бути корисним у навчанні та науковій роботі, але не повинен замінювати самостійне мислення.

Ректор зазначив, що штучний інтелект уже став частиною навчального процесу. За його словами, такі інструменти можуть допомагати аналізувати дані, шукати інформацію, готувати матеріали.

До слова, генеральний директор OpenAI Сем Альтман у інтерв'ю Politico наголосив на наявності суттєвих розбіжностей між його компанією та конкурентом Anthropic щодо регулювання штучного інтелекту.

Альтман переконаний, що суспільство має прийняти певні ризики та негативні наслідки заради колосальної користі та свободи дій, які надає ця технологія. Він критично відреагував на позицію, яка може призвести до «регуляторного захоплення», коли вузьке коло лабораторій контролює потужні моделі, назвавши такий компроміс неприйнятним.