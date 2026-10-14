Британія оголосила про передачу Україні понад 5 тисяч ракет

Лондон прискорив постачання озброєння на £1,6 млрд і підготував додаткову допомогу для української ППО

Велика Британія оголосила про прискорення постачання Україні понад 5 тис. легких ракет загальною вартістю 1,6 млрд фунтів стерлінгів. Крім того, британський уряд підготував додатковий пакет зенітних ракет на 45 млн фунтів. Про нові заходи військової підтримки повідомили під час візиту президента України Володимира Зеленського до Лондона 14 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

За інформацією видання, постачання понад 5 тис. ракет передбачене програмою, розрахованою на чотири роки. Водночас британський уряд вирішив прискорити її реалізацію, щоб Україна могла швидше отримати необхідне озброєння.

Окремо Лондон оголосив про виділення зенітних ракет на суму 45 млн фунтів стерлінгів. Вони мають посилити можливості української протиповітряної оборони на тлі регулярних російських ударів.

Під час візиту до Лондона президент України Володимир Зеленський провів зустріч із королем Великої Британії Чарльзом III. Український лідер подякував британському монарху за підтримку України та можливість особисто обговорити двосторонню співпрацю.

«Дякую Його Величності королю Чарльзу III за зустріч. Для мене важливо мати можливість особисто подякувати за незмінну підтримку України. Ми цінуємо всю допомогу, яку надає Сполучене Королівство», – написав Зеленський у соціальних мережах.

Під час перебування Зеленського в Лондоні британська сторона підготувала урочисту церемонію на Даунінг-стріт. Для зустрічі українського президента залучили військовослужбовців 12-ї роти Ірландської гвардії, які сформували почесну варту.

Як повідомляв Sky News, представник канцелярії британського прем'єра назвав таку церемонію безпрецедентною. Королівський оглядач телеканалу Аластер Брюс звернув увагу, що востаннє аналогічну урочисту зустріч у Великій Британії організовували для президента США Дональда Трампа під час його другого державного візиту.