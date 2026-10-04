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ШІ-оголення спричинило судовий спір у США: до чого тут компанія Маска

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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ШІ-оголення спричинило судовий спір у США: до чого тут компанія Маска
Компанія Ілона Маска стверджує, що закон обмежує свободу слова, яку захищає Конституція США
фото: Reuters

Це перший у США закон, що забороняє такі ШІ-зображення

Федеральний апеляційний суд США тимчасово призупинив дію закону штату Міннесота, який забороняє сервісам на основі штучного інтелекту створювати реалістичні зображення оголених реальних людей. Рішення ухвалили за позовом компанії xAI Ілона Маска, яка вважає закон порушенням свободи слова. Про це «Главком» пише з посиланням на Reuters.

Що передбачає закон

Закон Міннесоти набув чинності 1 серпня. Він забороняє власникам сайтів, розробникам програм та іншим особам дозволяти користувачам створювати реалістичні зображення інтимних частин тіла, яких немає на оригінальному фото впізнаваної людини. Reuters називає документ першою в США забороною фальшивих ШІ-зображень оголеного тіла.

Закон підписали 7 травня. Його ухвалили майже одностайно: за нього проголосували 197 депутатів і лише один був проти.

xAI вже програвала в суді

Компанія Ілона Маска xAI подала позов проти штату 27 липня, за кілька днів до набуття законом чинності. Через два дні компанія попросила суд про тимчасову заборону застосування закону, але 31 липня суд відмовив. У рішенні зазначено, що xAI звернулася майже через три місяці після підписання закону й за три дні до його чинності, тож шкода не є невідкладною.

4 вересня суддя Дональд Франк відмовив і в попередній забороні на час розгляду позову. За його висновком, xAI не довела, що зазнає непоправної шкоди, і надто довго зволікала із запитом. Суд також наголосив на інтересі штату в захисті людей від реалістичних сексуалізованих зображень. У xAI оскаржили і це зволікання, і саме рішення.

2 жовтня Апеляційний суд восьмого округу в Сент-Луїсі задовольнив клопотання xAI про судову заборону на час апеляції. Суд не скасовував закон і не визнавав його неконституційним: його дію призупинено тимчасово, поки триває розгляд.

Що кажуть сторони

xAI стверджує, що закон обмежує свободу слова, яку захищає Конституція США. У компанії заявляють, що Grok Imagine має «жорсткі» запобіжники проти створення оголених чи сексуалізованих зображень реальних людей, і повідомляють, що подає позови проти користувачів, які обходять ці обмеження.

У прокуратурі штату назвали рішення розчаруванням і пообіцяли захищати закон під час апеляції. Речник Джон Стайлз заявив, що закон забороняє ШІ-продуктам генерувати сексуальні зображення, які шкодять людям і цькують їх. Влада штату стверджує, що закон ухвалили через «величезну кількість» матеріалів сексуального насильства над дітьми, які створюють ШІ-продукти на кшталт Grok Imagine.

Grok уже викликав скандали

Це не перший конфлікт навколо Grok. У січні Індонезія першою у світі заблокувала чатбот через сексуальні діпфейки, а в ЄС і Британії розслідували скарги на цифрове «роздягання» жінок і дітей.

Нагадаємо, у січні xAI вже обмежила Grok: чатбот більше не може редагувати фото реальних людей, показуючи їх у відвертому одязі.

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Теги: суддя Ілон Маск штучний інтелект конфлікт обмеження

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