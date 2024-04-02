Необхідні рішення вже ухвалені: доступ до Starlink у росіян буде максимально обмежений

Федоров запевнив, що застосування ворогом цих терміналів не є масовим

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що росіяни найближчим часом будуть «максимально обмежені» у використанні у прифронтових зонах терміналів супутникового зв'язку Starlink. Під час інтерв'ю Welt він також зауважив, що застосування старлінків ворогом не є масовим, адже обладнання РФ купує через треті країни.

«Єдине, що я зараз можу сказати: ми знайшли розв'язання проблеми. Україна продовжить використовувати Starlink, а росіяни будуть максимально обмежені у його використанні», – заявив Федоров, запевнивши, що необхідні рішення вже ухвалені.

На думку міністра, найближчим часом буде результат цього.

Раніше голова Мінцифри Михайло Федоров комунікував із засновником SpaceX Ілоном Маском щодо використання російськими окупантами систем супутникового зв'язку Starlink на фронті ще до того, як питання набуло публічного резонансу. Про це міністр розповів в інтерв'ю «Суспільному».

«Ми подивилися, проаналізували кейс, який був якраз в Ізраїлі, коли загострення конфлікту в Газі ось зараз почалося. Як там виходили з такої ситуації. Ми знайшли відповідний алгоритм, запропонували SpaceX і зараз в нас відбувається чітка комунікація щодо того, як зробити так, щоб кейсів подібних не було», — сказав Федоров.

Водночас міністр зазначив, що не знає, як відповідна ситуація вирішиться, але алгоритм було знайдено, так як компанія SpaceX вже робила щось подібне з урядом Ізраїлю.

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Нагадаємо, росіяни використовують Starlink на фронті.

«Справді, Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, по суті, контрабанду. І так, через треті країни. Ми не будемо називати конкретні країни, і інформація ця потребує уточнення, але Starlink у вільному продажу на території РФ на відкритих онлайн-майданчиках», – заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Згодом Ілон Маск зробив заяву щодо продажу Starlink Росії.

Також Українська розвідка виявила, де окупанти закупляють Starlink.