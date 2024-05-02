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Американський генерал пояснив, що стане першочерговими цілями для Atacams

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Американський генерал пояснив, що стане першочерговими цілями для Atacams
Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що Україна може використати ракети Atacms на свій розсуд
фото: з відкритих джерел

Бен Годжес:« Використовуйте ці Atacms для кращого ефекту, щоб знищити логістику, штаби, артилерію та повітряні бази»

Надані союзниками ракети Atacms допоможуть ЗСУ завдавати точних ударів по російських штабах, логістиці та артилерії ворога на лінії фронту та в Криму. Український Генштаб також знайде найкращі цілі для літаків F-16. Про це розповів колишній командувач армії США у Європі генерал Бен Годжес в інтерв'ю «РБК-Україна».

За словами генерала, міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що Україна може використати Atacms, як вона хоче.  «Дуже хороша новина. Немає цих сміховинних обмежень щодо того, де ви їх використовуєте», – зазначив Годжес.

Як зазначив генерал, український Генштаб зробить найкращий вибір, де ракети буде використано, оскільки їх не буде незліченна кількість. «Вам потрібно встановити пріоритет, де ви отримуєте найкращий ефект. Знищення яких саме цілей найбільше допоможе Україні. І, звичайно, у вас є британський Storm Shadow, французький Scalp. Я бачив, що Італія запропонувала свої ракети, я гадаю, це теж Storm Shadow», – додав Ходжес.

Генерал заявив, що точний удар на велику відстань – це те, що, по-перше, зробить Крим непридатним для російських сил, їх ВМС та ВПС не зможуть продовжувати діяти звідти, бо кожен квадратний метр Криму перебуває у межах досяжності цих озброєнь.

«Ви також можете підривати або нейтралізувати російську перевагу маси, їхню кількість, знищуючи російські штаби, російську логістику, російську артилерію. Я думаю, що це будуть пріоритетні цілі», – наголосив Годжес.

Водночас він не впевнений, що використання Atacms проти Керченського мосту – це найкраще їхнє використання. «Їх треба було б так багато, і я думаю, що український Генштаб і генерал Буданов мають інші плани щодо Керченського мосту. Використовуйте ці Atacms для кращого ефекту, щоб знищити логістику, штаби, артилерію та повітряні бази», – додав він.

Ходжес не впевнений, що використання Atacms проти Керченського мосту – чи найкраще це їхнє використання. «Їх треба було б так багато, і я думаю, що український Генштаб і генерал Буданов мають інші плани щодо Керченського мосту. Використовуйте ці Atacms для кращого ефекту, щоб знищити логістику, штаби, артилерію та повітряні бази», – зазначив він.

Як повідомлялося, Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже $61 млрд. Документ підтримала переважна більшість американських законодавців, «за» – 79 конгресменів, «проти» – 18.

Читайте також: $61 мільярд – наш! Конгрес схвалив допомогу Україні: хто насправді отримає ці гроші?
Теги: США військова техніка військова допомога ракета

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